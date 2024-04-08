戒酒輔導服務先導計劃今推行　為依賴酒精者提供免費輔導

衞生署今（8日）表示，署方資助東華三院推出「戒酒輔導服務先導計劃」於今日起提供服務，推出酒精使用障礙識別測試識別懷疑有酒精依賴的人士，並提供免費輔導服務。



（資料圖片／Getty）

衞生署表示，署方資助東華三院推出「戒酒輔導服務先導計劃」於今日起提供服務。該先導計劃為期兩年，向懷疑有酒精依賴，即在酒精使用障礙識別測試​中總分為20分或以上的香港居民，提供免費輔導服務。

該服務會由東華三院的輔導員進行，當中包括三個部分：初步評估、實證為本的個人輔導介入，以及隨後的評估跟進。先導計劃亦接受社區內的醫療和社福服務單位將有需要個案轉介輔導服務。署方會與東華三院密切留意先導計劃的使用情況，將來亦會研究與地區康健中心的進一步合作模式。

衞生署發言人提醒，要減少酒精相關危害的風險，最有效的方法就是避免飲酒。署方建議飲酒人士評估自己的飲酒習慣，並應了解戒酒或減少飲酒可為健康帶來的益處。

衞生署「活出健康新方向」網站內設有電子飲酒篩查及簡要介入 (e-SBI) 工具，供飲酒人士評估自己的飲酒風險並獲得簡短的健康建議。被評估為有害飲酒或懷疑有酒精依賴的人士，應向專業人員尋求協助。