小交響樂團前小號手藏爆炸品　明前程盡毀望能警惕後輩　押後判刑

香港小交響樂團前小號手，涉在紅磡租用迷你倉收藏爆炸品及武器。警方接獲線報後上門搜查該迷你倉，發現藏有多把長刀、伸縮棍，及多支火箭和羅馬焰火筒等武器。小號手早前承認管有爆炸品及攻擊性武器兩罪，今（10日）在區域法院求情。辯方呈上多封求情信，力證被告自幼擁音樂天賦，音樂成就十分高，並獲讚揚是這個年代最傑出的小號演奏家，惟因本案斷送前程，他明白前程盡毀乃必然之事，現已痛定思痛，望以自身經歷警惕後輩。法官謝沈智慧聽畢求情陳詞後，下令被告還押至5月10日判刑。



被告文曦（33歲，小交響樂團小號手），被控於2022年9月2日，在紅磡恒藝珠寶大廈2樓「e多迷你倉」2954號倉房，明知而管有爆炸品；及管有攻擊性武器，即一支彈叉連43顆鋼珠、兩把斧、3把刀、兩支木棒、兩支伸縮棍及一支金屬棍，意圖將其作非法用途使用。

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曾獲賽馬會音樂獎學金

辯方資深大律師黃佩琪求情指，被告本為香港小交響樂團小號演奏家，自幼有音樂天賦，因本案斷送前程。辯方並呈上多封由被告父母、親友及師長撰寫的求情信，其中一名師長提到被告獲獎無數，曾獲香港賽馬會音樂及舞蹈基金獎學金，這項獎學金每年只有5名得獎者，被告是唯一一名獲獎的小號家。他對音樂有熱誠，亦感激香港所賦予的一切，並活躍社區，教授貧困學生。

獄中無法練習難拾過往水平

辯方又引述被告音樂老師的求情信，指他認識被告27年，對其音樂天賦引以為傲，同時亦替他感到悲哀，因被告在獄中無法練習小號，日後需再重拾過往水準相當困難，這些還押日子已抹掉他的前程。友人則形容，被告是這個年代最傑出的小號演奏家；他的母校校長亦讚揚被告本性善良，多次返回母校教授學弟，亦曾在疫情期間與其他演奏家合奏為抗疫打氣。

犯錯已不能逆轉但無諸多藉口

辯方續指被告在本案中盡早認罪，可見其充分悔意，過往品格良好，犯案屬於一反常態，無容置疑被告犯下的錯已不能逆轉，但他沒有諸多藉口。辯方提到事件中最難過的，莫過於被告本人，他每次與律師團隊會面都會哭泣，希望痛定思痛，重新出發。父母形容他是一名不折不扣孝順仔，雖對其音樂成就感到欣慰，兒子犯下滔天大錯導致身敗名裂，父母感到悔疚及自責。

明白前途盡毀望能警惕大眾

被告亦在自撰求情信中，娓娓道出過錯因由，明白前途盡毀是必然之事，希望用自身經歷警惕學生及公眾。監獄牧師指他在獄中幫助外籍囚友翻譯，且決心改變自己，承擔改過自新的責任。辯方最後總結指被告現積極面對人生，雖明白判刑需具阻嚇性，但盼法庭考慮更生元素。

濾嘴等物品與案無關

此外，法官早前質疑控方遮去涉案倉庫相片，包括濾嘴、插針等物品，控方解釋稱該些物品與案無關，但向法庭申請處置該些物品。法官今再追問控方，若然該些物品與案無關：「我有咩權力收番？」控方最終表示，會修改處置證物申請。

案件編號：DCCC 960/2023