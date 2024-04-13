DSE2024｜ 英文科聆聽卷主題涉人類遷徙　老師：程度與往年相約

中學文憑試英文科聆聽及綜合卷今日（13日）開考，考題主要關於人類遷徙、內地春運。有英文科老師分析，整體試卷程度與往年相約，甲部必答部分，聆聽聲帶語速較快，「真係冇畀你呼吸嘅空間」；乙部選答的B2部分，要求考生撰寫廣告影片劇本，體裁較為少見，但相信考生仍能掌握。



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英文科卷三設兩個部分，甲部聆聽為必答部分，乙部選答的綜合能力部分，乙部則設有較淺的B1或較深的B2部分，供考生二選一作答，選答B1最高可獲第4級。考卷甲部主題與人類遷徙、內地春運有關。乙部則要考生代入為旅行社員工，在香港及海外組織野生動物遊覽。

老師：錄音聲帶語速較快 冇畀你呼吸嘅空間

廠商會中學英文科主任彭小靜表示，今屆試卷程度與往年相約，甲部內容由淺入深，問題包括基本的六何法，例如何時、何地、何人、何事、如何等，相信能力較弱的考生亦能應付。不過她認為，錄音聲帶語速對於部分考生而言為快，例如一句話已交代了兩至三個要點，特別是第一及第二薪分，提及答案時如「流水般」快，即使部分內容會重覆，但「真係冇畀你呼吸嘅空間。」

而甲部第三部分，錄音帶內有三人對話，討論學習語言的原因，各人並非順序回應。彭小靜認為，情景貼近真實的日常對話。而第四部分考生需要書寫較多文字，不過語速有放緩，相信考生應能跟上。

至於試卷選答題B1部分，第一部分要求考生撰寫一封電郵，她認為，這部分的答題卷上提供不少指示予考生，題目方向清晰。

至於B2部分最後一題，考核學生編寫一個YouTube廣告影片劇本，她指，類似試題以往曾出現，不過，不如電郵格式常見。她指，撰宗劇本考核考生是否能以合適的語調，寫出活潑、能吸引人注意並具創意的文章。

中學文憑試英文科聆聽及綜合卷今日開考。（盧翊銘攝）

考生稱不夠時間作答 部分題目漏空

考生駱同學表示，聆聽卷程度與往年試題相約，不過作答時間比較趕急，「佢（監考員）叫停嗰陣時我先停」，舉例乙部要總結很多資料，以自己文字表達出來，花較多時間處理。嚴同學表示，因不夠時間作答，乙部答題有部分漏空。

考生潘同學認為，試卷乙部較難，作答時間「啱啱好」，但沒有檢查答案的時間。他表示，乙部題目的難度，在於分析及應用閱讀材料的資料，較為耗時。他預期，只能取得第三級成績。考生鄧同學則認為，聆聽卷程度較容易，例如甲部的字詞顯淺，形容是最簡單的一年。