DSE ｜首屆公民科開考　題目全涉國情國民教育　ＭC考基本法

中學文憑試首屆公民與社會發展科今日開考，全卷涉三條必答題目，全部與國情及國民教育有關，涉及主題包括中國教育、人工智能安全及國民教育活動。有題目要求考生說明中國如何從經濟、科技及文化中，展現國家綜合國力的提升；亦要參考資料及自己所知，就「參與前往內地的遊學團有助加強學生的國民身份認同」，解釋看法。



中學文憑試首屆公民與社會發展科今日開考。（資料圖片）

公民科首屆文憑試考試時間為兩小時，設有三條必答題目，屬資料回應題。全卷設有五條MC選擇題；其餘屬2分至8分的短答或長答題。

閱讀材料引用有關中國共產黨第二十次全國代表大會、全民國家安全教育日、及智能聊天機械人（ChatGPT）的報道或資料。

第一條題目主題有關中國教育。設有一條佔一分的MC題，要求考生選擇正確的陳述。

1(b) 題目，要求考生根據資料，就中國的義務教育及高等教育的發展，分別描述一個特徵。題目佔3分。

1(c)題目，問及為甚麼教育對提升綜合國力是重要，要求考生參考提供的資料，及就自己所知，解釋答案。分題佔6分。

1(d)題目，問及除教育外，經濟、科技及文化亦能展現中國綜合國力的提升。要求考生從上述三個範疇，說明中國在該兩個範疇能如何展現國家綜合國力的提升。題目佔4分。

公民科卷第二題問及有關人工智能安全。（資料圖片）

第二題主題問及有關人工智能安全。設一條佔一分的MC題，問及資訊發展的特徵。

2(ｂ）題目問及，國家安全涵蓋不同重點領域。除「人工智能安全」外，要求指出另外兩個重點領域。題目佔2分。

2(c)，要求考生參考資料，討論在教育上應用智能聊天機器人程式的一個正面影響及一個負面影響。題目佔4分。

2(ｄ) 題目指，「生活在現今社會，人們應具備資訊素養。」要求參考所提供的資料及就所知，解釋這個看法。題目佔8分，為全卷最高分的一條。

公民科第三條主題關於國民教育。(資料圖片)

第三條主題關於國民教育，設有三條MC，各佔一分，考及《國歌條例》、《基本法》、辨識粵港澳大灣區城市等。

3(d)題目問及，國民教育活動可如何增加學生對國家的認識，要求考生就參考資料，以其中兩項活動為例，解釋答案。題目佔4分。

3(e)則指，「參與前往內地的遊學團有助加強學生的國民身份認同」，要求考生參考資料及就自己所知，解釋這個看法。題目佔6分。