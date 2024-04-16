今日必看8分鐘｜王青霞被加控一罪李龍基落淚｜警車衝紅燈遭車撞

車Cam直擊｜筲箕灣警車沒響號衝紅燈 遭七人車撞 司機男警送院

今日（16）上午9時許，筲箕灣發生交通意外，一輛警車與一輛私家車相撞，私家車司機手腳擦傷，一名男警肋骨痛，雙雙送院治理。警方正在調查意外成因。社交平台流傳事發一刻的車Cam片段，拍攝時間為今早9時03分，當時一輛警車沿筲箕灣道往柴灣方向行駛，至新成街交界燈位時竟然「衝紅燈」，被從新成街駛出的一輛白色七人車撞左邊車頭，撞擊力之大，令整輛警車也搖晃。白色七人車隨即褪後，可見其車頭凹陷。未幾一名男警從前座下車，示意車Cam的車主繼續向前駛，影片就此完結。片段可見，警車「衝紅燈」之前，並無響起警號。

油麻地金華大廈單位起火濃煙沖天 逾百人疏散部分住客逃至天台

油麻地發生火警。今日（16日）下午近3時半，警方接報多個報案指，廣東道金華大廈B座高層單位起火冒出濃煙，消防接報派遣煙帽隊到場，動用雲梯開喉灌救。約一小時後，消防成功控制並救熄火勢。起火單位外牆熏黑，多個窗框燒至變形。現場至下午近6時解封，居民獲准分批返家。受事件影響，有逾100名居民自行疏散。消防發現3名住客逃生至天台位置。現場所見，起火單位火勢猛烈，濃煙密佈，竄出火舌，有冷氣機焚燒至飛脫墮地、窗框燒至變形。現場消息稱疑有兩個樓層曾經起火，警方及消防正調查火警起因。據悉意外中有兩人不適，當中一名男警圍封後巷時，被墜落玻璃碎鎅傷手部，清醒送院治理。

李龍基庭外眼濕濕 稱內地工作盡量即日來回 方便探未婚妻王青霞

藝人李龍基的36歲未婚妻王青霞（Chris）早前因涉逾期居留、使用虛假文書等6罪被入境處檢控，案件今日（16日）在沙田裁判法院審訊。李龍基今早在庭外接受傳媒訪問時「眼濕濕」，多次需要用紙巾抹眼淚。他指，現時若有內地工作，盡量只接可即日來回的工作，以方便探望未婚妻。被問到是否需要別人開解時，他回應指，「 OK㗎，我無問題，當然有時激動少少。」

油麻地男子疑跟「流鶯」上樓 遭偷去約值6萬元金鏈

油麻地發生盜竊案。15日晚上10時許，據報一名年約50歲男子，在碧街與上海街交界，疑跟一名女子上樓「按摩」，惟事主將其約值6萬元的金頸鏈放入一個櫃桶後，該名女子與金鏈則一起不翼而飛。事主沒有受傷，事後由警員帶署協助調查，暫未有人被捕。警方將案件列作「盜竊」，交由油尖警區刑事調查隊跟進。

大角咀港灣豪庭廣場餐廳遭爆竊 夾萬及多部電話被盜 共失約$2萬

大角咀發生爆竊案。今日（16日）上午6時31分，警方接獲大角咀港灣豪庭廣場百份百餐廳一名職員報案，指開鋪時發現店內後門被撬開，收銀機有搜掠痕跡，夾萬及4部用來落單的小米手機不翼而飛，懷疑遭到爆竊。警方接報到場，經調查後，相信賊人由餐廳後門進入店內犯案，得手後往通洲街公園方向逃去，現正追緝3名男賊，而經初步點算，餐廳共損失約2萬元。案件列「爆竊」處理，由旺角刑事調查隊第8隊跟進。

美籍半裸醉男疑掟鐵架毀玻璃門闖會展 遭多名保安及警員撳地制服

灣仔會展發生刑事毀壞案。凌晨3時半左右，一名滿身酒氣、赤裸上身的外籍男子，在已經關門的會展外就地取材，拿起一個展示關門時間的座地鐵架擲向玻璃門。玻璃門應聲粉碎，外籍男趁機進入會展內。多名保安員先後趕至，聯同後來到達的警員一同將該男子制服，撳在地上。據悉，該名外籍男子酒醉後「語無倫次」，警員亦未在其身上搜出證件，正了解其身份。由於涉案男子情緒激動及受傷，事後由救護車送院治理。

DSE公民科首屆考試 考生「裸考上陣」：用常識就能作答

DSE中學文憑試公民與社會發展科今日（16日）開考，是取消通識教育科後首屆考試，有應考過通識科、作為首屆公民科的考生稱「裸考上陣」，指公民科程度較易，只要有常識便能作答。另外考生稱試題非主要考背誦能力，而是根據試卷資料作答，形容「好似中文閱讀理解咁」。

杜拜王子｜家族辦公室爭議 李家超：不論出身資金合法均歡迎來港

阿聯酋杜拜統治家族成員Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum（杜拜王子）煞停在港開設家族辦公室啟動禮後爭議不斷。行政長官李家超被問到會否影響吸引其他人來港設家族辦公室，他說在充滿競爭的市場上，政府不能處於被動狀態，不論是平民百姓或富裕家庭，只要資金合法均歡迎落戶香港。

新移民婦拍片曬大埔公屋豪裝單位 網民舉報1設施違規 後續慘了…

公屋裝修不應隨意改動空間間隔，否則隨時違反房屋署公屋指引，甚至可能終止租約收回單位！近日就有新移民婦人把「改造」後的公屋單位拍攝影片放到公屋群組「開心share」，且表現相當興奮雀躍。然而有眼利網民發現，單位1處改動涉嫌違規，更有網民發起向房屋署舉報，獲回覆指已採取相應行動，並指會檢查其「入息及資產」，若發現違規，會採取必要行動。目前相關新移民婦Facebook已變成「空白」，未有帖文或相片，未知是否已全部刪除。