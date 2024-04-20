DSE｜考評局今起要求試場不得保留未用試卷　須即日交回收集中心

因應近日出現中學文憑試DSE試題答題簿未經授權於網上轉載個案，考評局由今日（20日）數學科延伸部分考試起，要求試場學校必須將所有未使用的試題答題簿，即日內交回考評局答卷收集中心。局方表示，安排有助減低有人在考試完結後，將從試場接觸到的非公開資料。



+ 4

試題答題簿電子版另送予相關試場供教師作教學參考用途

因應近日出現文憑試試題答題簿未經授權於網上轉載的個案，考評局由今日數學科延伸部分考試起，要求試場學校（包括一般試場及特别試場）必須將所有未使用的試題答題簿，即日內交回考評局答卷收集中心。試場學校及任何人士不得保留未用的試題答題簿。

局方表示，這項安排有助更有效管理考試物資，減低有人在考試完結後，將從試場接觸到的非公開資料，包括未用的試題答題簿，在未經授權下轉載至網上或作出侵權行為的風險。

局方續指，將在有關科目的考試結束後，將試題答題簿的電子版本適時另行發送予相關試場學校，供有關教師作教學參考用途。此外，文憑試各科的試題及評卷參考等資訊均刊載於每年11月出版的文憑試《試題專輯》，學生、教師及公眾人士可從官方途徑取得試題資料。