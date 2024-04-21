今日必看8分鐘｜清水灣出現水龍捲｜肇慶越野跑遇山洪 水浸過腰

天文台於清水灣有水龍捲報告 拯溺工會直擊水龍捲高聳入雲

天文台今日（21日）上午發出黃色暴雨警告信號，並指在上午9時30分左右，清水灣有水龍捲報告。據天文台相片可見，清水灣天空烏雲密布，海面上有一條水龍捲高聳入雲。而港九拯溺員工會的救生員在清水灣拍攝到水龍捲的影片，可見水龍捲貫通海面及雲層，呈一個巨型漏斗。

佐敦西洋波會塌樹砸中BENZ 消防封路鋸樹被夾傷

黃色暴雨警告訊號及雷暴警告生效，香港有多宗塌樹報告，今日（21日）上午11時31分，警方接報佐敦加士居道20號近衛理道交界「西洋波會」內，一棵約18米高﹑直徑約50厘米的大樹倒塌，倒於行人路上並砸中兩架私家車，包括一架BENZ。

半山白加道塌樹 山頂纜車服務暫停 消防冒雨鋸樹

黃色暴雨警告現正生效，天文台預料猛烈陣風吹襲香港。今日（21日）中午12時13分，白加道一棵直徑逾一米的大樹塌下至纜車路軌，受影響範圍20乘30米，人員正趕往處理。山頂纜車宣佈，受大雨及特殊天氣影響，山頂纜車已暫停服務。

荃灣迴旋處2的士相撞 「小露寶」四輪朝天 2人受傷

荃灣發生車禍。消息稱，今日（21日）凌晨1時許，一輛俗稱「小露寶」的混能的士沿大涌道一個迴旋處行駛，另一輛的士則正在離開迴旋處，懷疑有車沒有讓路，混能的士被撞到四輪朝天，65歲姓葉混能的士司機頸背受傷，乘客手頸傷送仁濟，另一名66歲姓李的士司機沒有受傷，但其44歲姓鍾男乘客手頸受傷，清醒送院治理，警方到場調查。

全港戲院日｜嘉禾啟德今結業 新知舊雨到訪：支持港產片大把地方

今日（21日）為「全港戲院日2024」，全港63間戲院票價一律為30元，雖然天公不造美，並無損戲迷的熱情，多間戲院都有戲迷前來睇平價戲，不少場次仍未滿座，熱門的電影仍有戲迷排隊輪候即場戲票。巿民享受第二年舉辦的「戲院日」，盡興睇戲的同一日，也是位於新浦崗的嘉禾啟德最後營業日，吸引新知舊雨到場，歡送這間戲院。

港鐵東鐵綫大學站月台上蓋疑被狂風吹毀 搶修後服務陸續回復正常

港鐵今日（21日）下午3時許表示，由於東鐵綫大學站1號月台（往上水方向）有上蓋設施需要緊急維修，來回方向列車暫時使用大學站2號月台（往紅磡方向）上落客，來往金鐘至羅湖/落馬洲的整體行車時間，額外多3至5分鐘車程。及至下午約4時20分，港鐵指維修工作已完成，東鐵綫列車服務陸續回復正常。據了解，今日雷雨期間，大學站北行月台約25米長的上蓋，懷疑被狂風吹毀，變成「露天」範圍，幸無釀傷亡。網上片段可見，有上蓋整塊被吹起，職員在月台戒備。

警搗油塘工廈製毒工場檢值$1200萬毒品 25歲男被控販毒明提堂

警方東九龍總區反三合會行動組近日打展開行動代號「黑焰」打擊毒品行動，日前（19日及20日）搗破油塘兩棟工廠大廈單位，在內檢獲總市值超過1200萬元的毒品，包括海洛英、大麻花、大麻電子煙、大麻油、大麻糖、大麻曲奇、迷幻蘑菇及毒郵票，一名25歲本地男子被暫控一項「販運危險藥物」罪，案件將於明日（22日）在觀塘裁判法院提堂。。

屯門食肆熟客疑爭執 群煞斬傷55歲男 1人落網4同黨在逃

屯門發生傷人案。據了解，今日（21日）凌晨零時許，10多名熟客在屯門順達街737號一間食肆消遣，其間懷疑發生爭執，有人通知需要幫手，群煞手持鐵通和利刀，闖入食肆向一名男子狂斬，逞兇後登上一輛泥頭車逃去，捱斬事主頭部受傷，清醒送院治理，警方正追緝兇徒。

肇慶越野跑遇雷雨大風 山洪漫過選手腰間 主辦：所有人安全撤離

受廣東暴雨影響，昨日正在進行的肇慶登山越野賽被迫中斷，有網民發影片稱，「受強降雨天氣影響，肇慶鼎湖山100越野賽啟動熔斷機制，多人被困在水流湍急的河道裏，旁邊有人正施救。」當晚，賽事組委會向《南方都市報》表示，比賽已及時中斷，所有參賽選手均順利抵達安全區域。

天瑜出殯化輕煙 家人最後送別 母親神情哀傷數度拭淚

2020年因醫療事故成為植物人的女童「小天瑜」周天瑜上月離世，今日（21日）早上舉行大殮儀式，天瑜一家約早上8時半到達鑽石山殯儀館，神情哀傷。靈車在上午9時45分出殯，往哥連臣角火葬場火化，天瑜化作輕煙。