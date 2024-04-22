今日必看8分鐘｜食店轉用紙兜食客嫌隔熱差｜老伯港鐵指罵導盲犬

4.22走塑｜葵廣小食店轉紙兜 店員提供兩個疊住用隔熱：咪又係嘥

第一階段管制即棄膠餐具措施將於明日（22日）實施，將禁止在餐飲堂食及外賣提供膠叉、膠刀、膠匙、膠飲管、膠攪拌棒及所有發泡膠餐具。在新例實施前幾日，記者到港人「掃街」熱點葵涌廣場觀察，發現大部分小食店已用改用紙製餐盒盛載外賣食物，但有小食店店員表示，不少顧客投訴紙餐盒隔熱效能差，唯有再額外提供一個紙餐盒「疊住用」，「咁咪又係嘥！」

10歲男童過馬路捱中港車撞 腳受傷送院 警調查涉案本地女司機

網上近日流傳一段車cam片段，顯示男童過馬路遭一輛黑色中港車撞倒。警方表示，於上周三（17日）下午約3時接獲報案，指一名10歲男童於西區大口環道15號對開過路期間懷疑被一輛私家車撞倒。人員接報到場，發現男童右腳受傷，救護人員將他送往瑪麗醫院接受治療後已經岀院。警方亦在現場向該名懷疑涉案本地女司機進行調查。案件現列作「交通意外有人嚴重受傷」，由港島總區交通部人員接手調查。

東九龍走廊5車串燒 3男2女傷 往觀塘方向近新柳街快線一度封閉

今日（22日）上午8時30分，東九龍走廊往觀塘方向近新柳街發生5車串燒意外，3輛的士、1輛輕型貨車及1輛私家車相撞，車上的3男2女受輕傷，救護人員到場施援，將傷者送往伊利沙伯醫院治理，警方正調查事故成因。運輸署表示，較早前因交通意外而封閉的東九龍走廊(往觀塘方向)近新柳街的快線現已解封。

荃灣濾水廠疑電線短路起火 消防開喉救熄 危害物質處理車戒備

荃灣濾水廠發生火警。今日（22日）早上6時18分，濾水廠內懷疑有電掣的電線短路起火，消防接報到場，開動一條喉及派出一隊煙帽隊灌救，33分鐘後將火救熄，事件中無人受傷，毋須疏散。由於廠內存放氯氣、次氯醋鹽溶液等危險有毒的化學物品，消防員進入濾水廠調查時，部分人穿著全副保護裝備，以防被化學品沾染，離開時亦有消毒清潔。而恐防出現洩漏，「危害物質處理車」及「危害物質處理櫃車」亦奉召到場戒備。警方及消防正調查火警原因及經過，初步相信因電掣的電線短路起火，事件沒有可疑。

迪士尼神奇道的士撞樹 司機吐血一度被困

大嶼山迪士尼樂園對開發生車禍。凌晨4時45分左右，據報一輛的士，沿神奇道往酒店方向行駛，當駛過消防局不久後，突然失控撞向分隔來回線路壆上的一棵大樹。的士車頭損毀，司機一度被困。樂園保安發現事件，代為報案。消防及救護員趕至現場，將年約50餘歲男司機救出，他當時仍然清醒，但曾有吐血情況及未能說話。救護員亦發現其頸部受傷，立即為其急救，再送往瑪嘉烈醫院作進一步治理。警方正調查車禍成因。

半山塌樹山頂纜車今續停 明日情況另行通知 兩日未用車票可退款

半山白加道昨日（21日）在黃色暴雨警告下，有直徑逾一米大樹塌下，樹幹跌入山頂纜車路軌，纜車服務暫停。今早（22日）中區花園道纜車站門外擺放「暫停服務 敬請原諒」的告示牌，有遊客獲職員指示其他前往山頂的方法。山頂纜車下午再宣布，由於相關政府部門仍在清理斜坡上塌下之樹木，纜車服務今日繼續暫停，至於明日（23日）服務將另行通知。路軌受損情況有待相關部門清理後評估，纜車公司強調，會遵循最高規格的安全準則，進行全面檢查及評估，確保山頂纜車系統運作正常。

網上帳戶騎劫案急升3個月失逾千萬 雙重騎劫WhatsApp「累街坊」

本港網上帳戶騎劫案件有復甦迹象，由今年1月的99宗，大幅上升至3月的558宗，急升超過4.5倍，涉及損失金額亦由330萬升至1160萬港元，當中有九成九的案件都是在WhatsApp平台發生。警方指出，帳戶被騎劫不但「累街坊」，更有可能連累多人，警方在本月接獲一宗雙重騎劫個案，騙徒除了騙取受害人親友的金錢外，更奪取他們的通訊軟件帳戶繼續犯案。

警油尖打擊「企街」賣淫拘51人 妓女被抽6成佣肉金僅分$100元

油尖警區特別職務隊及油麻地分區人員聯同入境事務處人員，在過去兩星期（4月8日至21日）聯合執行代號「炮擊」的反街頭賣淫行動。警方表示，是次行動搜查區內多個街頭賣淫黑點，其中包括廟街一帶，亦派員喬裝顧客搗破區內多個懷疑用作賣淫用途的單位，成功拘捕51人，包括3名本地女子，40名持雙程證的內地女子，及8名泰籍女子。

印度商人夫婦出家前散盡家財1.8億 花車遊街撒錢做慈善

印度古吉拉特邦（Gujarat）商人Bhandari夫婦在2月捐出全副身家20億盧比（約1.88億港元）給慈善機構，以成為耆那教僧人，據此來體現他們在精神上做出的承諾。夫婦二人4月16日舉行花車遊行，在35人的團隊陪同下，遊街4公里並向民眾扔出錢財、衣服等。

港鐵導盲犬遭老伯指罵片瘋傳！狗狗眼神極心酸… 失明女霸氣1句KO

導盲犬是失明人士重要伙伴，卻往往受人白眼嫌棄。本港網絡瘋傳1段影片，見到港鐵車廂內1隻黑色導盲犬趴坐在失明女主人前面，卻被1名穿背心外套老伯不斷指罵，眼神似乎盡顯無奈；老伯舉動引起乘客公憤，有港女幫忙反駁老伯「佢係導盲犬嚟㗎！」，失明主人則以霸氣1句「KO」老伯，老伯未有再出聲。