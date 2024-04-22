警油尖打擊「企街」賣淫拘51人　妓女被抽6成佣肉金僅分$100元

油尖警區特別職務隊及油麻地分區人員聯同入境事務處人員，在過去兩星期（4月8日至21日）聯合執行代號「炮擊」的反街頭賣淫行動。警方表示，是次行動搜查區內多個街頭賣淫黑點，其中包括廟街一帶，亦派員喬裝顧客搗破區內多個懷疑用作賣淫用途的單位，成功拘捕51人，包括3名本地女子，40名持雙程證的內地女子，及8名泰籍女子。行動中亦檢獲大量的避孕套、漱口水及潤滑劑等。警方又指，每次交易後，集團會向性工作者收取高達6成的佣金。每次交易收取客人$250肉金，集團主持會從中「抽水」$150，賣淫女子事後僅收取$100酬勞。



油尖警區特別職務隊第一隊主管黎芷茵督察簡報案情。(翁鈺輝攝)

油尖警區特別職務隊第一隊督察黎芷茵講述案情指，警方留意到油尖區俗稱「企街」的街頭賣淫活動持續活躍，警方在過去兩星期（4月8日至21日）聯同入境處人員，根據線報及經深入調查後，進行代號「炮擊」的掃黃行動，行動中搜查區內多個街頭賣淫黑點，其中包括廟街一帶，亦派員喬裝顧客搗破區內多個懷疑用作賣淫用途的單位，一共拘捕51人，年齡介乎21至66歲，包括3名本地女子，40名持雙程證的內地女子，及8名泰籍女子。他們的罪名分別為「管理賣淫場所」、「為不道德目的而唆使他人」及「違反逗留條件」。人員在搜查單位時，檢獲大量的避孕套、漱口水及潤滑劑等。51名被捕人士中，19名被捕女子已被落案起訴，另外30名被捕女子已交由相關部門跟進，兩名被捕女子則被扣留調查。

黎芷茵指，賣淫活動涉及大量非本地女子，他們違反逗留條件，透過提供性服務賺取收益。賣淫集團的成員會負責招攬內地及泰籍女子，到指定劏房單位，以「一樓一鳳」形式提供性服務。集團亦會向性工作者提供日用品，包括一次性的浴巾，潤滑劑及避孕套等賣淫工具，而每次交易後，集團會向性工作者收取高達6成的佣金。消息指，每次交易會收取客人$250，集團主持會從中「抽水」$150，買淫女子事後僅收取$100酬勞。

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行動期間，警方亦派員喬裝顧客，在油麻地區內「放蛇」，有賣淫場所的管理人員在街上兜搭「放蛇」的警員，並且帶領他們到懷疑的賣淫單位。警方又指，留意到賣淫集團多數會選取一些舊式的唐樓單位，作為賣淫場所，這些單位除保安設防較低，最大特色是設有「前後門」，方便逃走，而集團亦在單位外裝有大量閉路電視鏡頭，以螢幕連接鏡頭作監控，留意單位外的環境，增加警方執法的困難。

警方重申，街頭賣淫行為嚴重影響附近居民的生活，是警方重點打擊的目標之一，特別是有組織的街頭賣淫行為。根據「刑事罪行條例」第139條，任何人將任何處所經營作賣淫場所，即屬違法，一經定罪，最高可判處監禁10年，呼籲市民切勿以身示法。