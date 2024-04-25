正利股價急升數月後一日跌九成　3男女否認操控受審

細價股正利控股於2016年3月底在創業板（現易名為GEM）上市，股價於5個月內持續躍升 ，一度較配售價高出逾20倍。惟股價於同年9月急跌，一日跌幅達九成。證監會其後起訴三人，指他們涉及串謀就正利的股票進行虛假交易。三人否認1項串謀進行虚假交易罪，案件今（25日）在高等法院開審。控方指，涉案時正利股票的買賣，大部份涉及156個證券戶口。控方指，該些戶口的買賣操作，產生正利交投活躍的假象，令外界誤以為該股票容易轉手，公眾亦對該股票感興趣。



兩名女被告薛伊琪和林穎琪，及男被告譚焯衡，被控於2016年3月9日至9月7日，與孫文、何銘軒和其他身份不詳的人，一同串謀發出或致使正利控股有限公司證券的買賣盤，意圖 造成交投活躍的虛假或具誤導性效果。

男被告譚焯衡。(朱棨新攝)

首交易日股價由0.283升至2.26

控方的開案陳詞指，從事建築工程的正利控股，於2016年3月29日在創業板（現易名為GEM）掛牌，配售價為每股為0.283元。在首個交易日，其收市價已升至2.26元。同年7月13日，即掛牌後於3個半月，股價更一度升至5.98元，較配售價高出逾2000%。

上市不足半年股價一日跌九成

至同年9日6日收市時，正利的股價為4.87元。惟翌日股價突然大跌9成，收市時跌至0.45元。

78%股票交易與156證券戶口有關

控方稱，專家認為相關升跌均非當時的市況所能解釋。專家的分析亦指，涉案時間正利股票的買賣，大部份和156個證券戶口有關。在3月30日（正利第二個交易日）至9月6日期間，78%買入和賣出正利股票均是透過該些戶口。於9月7日，該156個戶口淨賣出約193萬股。

控方指被告與該156戶口有關

控方指，該些戶口的買賣產生正利流通性強、交投活躍的假象，令外界誤以為該股票容易轉手，公眾亦關注該股票。控方指三名被告和該些交易有關。於2017年5月，證監人員於搜查首被告的何文田單位，檢獲多部電話，發現涉案的列表。它列出多個看來是電郵地址、銀行戶口號碼等。控方指，部份戶口和涉案156個證券戶口相符。

案件編號：HCCC115/2021