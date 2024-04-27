彭定康1993年灣仔種垂葉榕因健康惡化　今早移除　專家稱別無選擇

前港督彭定康1993年於灣仔親手種植的垂葉榕，因健康狀况惡化引起潛在危險，今日已被移除。長春社總監蘇國賢表示，除了移除樹木，別無選擇，因樹木的樹皮剝落及裂開，反映樹木組織已壞死，已經「死亡」。他指，樹木並無倒塌風險，不過樹枝枯萎，有機會砸落在途人及車道。



《香港01》正向康文署查詢情況。



前港督彭定康1993年於灣仔親手種植的垂葉榕，因健康狀况惡化引起潛在危險，並被移除。（黃浩謙攝）

+ 6

康文署稱該垂葉榕長遠有潛在危險

前港督彭定康1993年於灣仔莊士敦道及盧押道交界親手種植的垂葉榕，屬「灣仔綠化計劃」下種植的第600棵樹。facebook專頁「香港老美 老香港的美學印記」早前發文稱，月初曾透過「1823熱線」向政府部門反映該樹健康狀况欠佳，並獲有關部門回覆稱，經檢查後認為該樹「長遠有潛在風險」，為保障公眾安全，已申請移除。

facebook專頁「香港老美 老香港的美學印記」早前發文稱，月初曾透過「1823熱線」向政府部門反映該樹健康狀况欠佳。（facebook專頁「香港老美 老香港的美學印記」圖片）

天氣溫暖導致蟲害、病害 可致短時間死亡

長春社總監蘇國賢今日表示，該樹木被移除是無可避免。他解釋留意到樹皮剝落及裂開，代表樹木組織已壞死，樹木已經「死亡」。蘇國賢指，該樹木未有倒塌風險，因為樹幹並非嚴重腐爛，不過由於樹頂樹枝枯萎，有機會掉落砸到途人或車道，引致危險。

至於死因，他解釋有兩種可能，一是因天氣愈趨溫暖，令病害、蟲害愈嚴重，例如褐根病及朱紅毛斑蛾，導致樹木短時間死亡。他指出另一原因或與物理破壞相關，例如大風時拉扯到樹根，或導致樹的內部有結構斷裂，從而折斷送水系統。不過，他認為該樹木的樹冠並非十分濃密，未必會受風拉扯搖動到整棵樹。

+ 2

較同樹種弱小 生長環境非理想

不過，他指，自去年起觀察到該樹木開始出現健康衰退，枝上樹葉逐漸稀疏直至光禿。在同一樹種中，這顆樹偏小、葉子偏疏，健康偏弱，有可能因旁邊有電車電纜，而經常被修剪，形容其生長環境並非理想。他指，曾提名該棵樹編入古樹名目冊，雖然樹種普通，但是由前港督彭定康親手種下，具有一定紀念性。

+ 1

市區空間狹窄，未有有適合樹木生長的空間，當年灣仔綠化計劃種植了不少垂葉榕，如今剩下來的少之又少。他認為若要補種樹木，無論大小，樹冠都有機會伸出馬路，需要不斷修剪，認為應留有一定空間。不過，他認為可以考慮在區內的其他合適地方補種樹木，補償當區綠化損失。