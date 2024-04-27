Perrier有氣礦泉水疑糞便細菌污染 品牌稱香港貨品可安全飲用
撰文：洪芷菁
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近日法國礦泉水品牌Perrier銷毀200萬瓶疑似遭到糞便細菌污染的法國巴黎純天然有汽礦泉水。有關品牌商今日（27日）回覆表示，暫時停用了位於Vergèze的生產Perrier天然礦泉水的一個水井，而其餘水井未受影響，均保持正常生產，並稱所有已交付給客戶和仍在貨架上銷售的Perrier天然礦泉水，包括在香港的產品，均可安全飲用。
法國衞生總局（DGS）4月25日表示，根據政府命令，瑞士食品大廠雀巢（Nestle）旗下法國礦泉水品牌Perrier銷毀200萬瓶疑似遭到糞便細菌污染的法國巴黎純天然有汽礦泉水。
有關品牌商今日回覆查詢時表示，經諮詢巴黎水全球團隊，他們再次確認出口不受影響，所有向其客戶和消費者發放的瓶子都是可以安全飲用的。品牌稱，3月中旬，法國加爾省連續發生異常強降雨，期間基於在法國政府部門監督下已在執行強化檢測措施，暫時停用了位於Vergèze的生產Perrier天然礦泉水的一個水井。
品牌續指，Perrier天然礦泉水的其餘水井未受影響，均保持正常生產，而所有已交付給客戶和仍在貨架上銷售的Perrier天然礦泉水，包括在香港的，均可安全飲用。
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