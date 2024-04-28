政總外見工殤紀念碑　工權會持續逾20年請願　倡訂立工殤紀念日

金鐘的政府總部公民廣場外，今早（28日）有一座工殤紀念碑。每年的4月28日是國際工殤紀念日，工權會每年都會在同一日舉行悼念儀式，宣讀工殤宣言。



工權會蕭倩文表示，職業傷亡情況未見改善，強調工友並非數字、並非KPI，又指在談論安全之時，應該要向因建設城市受傷甚或死亡的工友表示尊重，要求政府正祝該會已持續20多年的要求，將4月28日訂為工殤紀念日，在城市當眼處豎立永久的紀念碑。



工權會於4月28日早上，在政總外舉行悼念儀式及請願行動，促政府訂為工殤紀念日，在城市當眼處豎立永久的紀念碑。（夏家朗攝）

國際勞工組織早在1996年，將4月28日定為國際工殤紀念日，除了記念工傷工友，也藉以關注職安。

調查建議在康文署公園設紀念設施

工權會今早在政總外舉行悼念儀式，指20多年來成員手持同一橫額，要求政府將4月28日定為工殤紀念日，並在城市當眼處設立工殤紀念碑，「成立工殤紀念日，豎立工殤紀念牌」這句說話，他們也已叫喊了20多年。

工權會也公布早前的問卷調查，在約1000名受訪者中，九成人同意設立紀念日，近半數同意在城市當眼處設立紀念設施。提到現存在青衣職安建學院有一座紀念工傷的牌匾，調查結果也顯示，九成受訪者示知道牌匾存在，反映政府對紀念工人上做得不足。有近六成人贊同可在康文署公園設紀念設施。

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蕭倩文：工友並非數字、並非要追趕的KPI

工權會總幹事蕭倩文提到，上周在沙田源禾路發生的沙井意外，同類事故以往也有發生，包括2021年赤鱲角沙井意外，導致兩名工人死亡，其中一名家屬樊太，在得知最近沙田沙井致命意外後，曾表示，一想到有家庭將面對與她一樣的痛苦經歷便覺心痛。

蕭倩文指，工友並非數字、並非要追趕的KPI，而是有血有肉、有名有姓的人，因建設城市受傷甚或死亡，是值得被尊重、值得被紀念。

認為職安條例修訂後情況不理想

她表明，工權會已要求政府正視該會已持續20多年的要求，促政府正視訴求，將4月28日訂為工殤紀念日，在城市當眼處豎立永久的紀念碑。

她在儀式後也提到，隨住職安條例修訂後，驚訝見到三宗嚴重工業意外，有兩宗被判罰5萬元、一宗判罰3萬元，認為情況不理想，「對致命意外有幾嚴重，點解都判咁少？」她說期望法庭未來會吸納更多證據，作出合理裁決。