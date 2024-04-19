醫生陳照全遭妻於社交平台分享日常　涉披露病人私隱　判除牌緩刑

外科醫生陳照全涉在2020年至2022年期間，以社交平台專頁「我的外科醫生老公之日常」發布宣傳自己執業經驗及披露病人私隱，被控兩項專業失當罪。



醫委會聆訊小組今（19日）早召開紀律聆訊，指出由於帖文內容明顯披露了病人的醫療資訊，而專頁整體希望呈現陳照全為勤奮、經驗豐富及熟練的醫生，故裁定被告陳照全專業失當，判處除牌三個月，緩刑12個月。



醫委會。（資料圖片）

妻子開Facebook專頁 披露病人私隱

案情指出，醫委會在2022年4月接獲投訴書，提供多個Facebook專頁「我的外科醫生老公之日常」的帖文，指相關專業發布宣傳醫生陳照全執業經驗及披露病人私隱。據陳照全在初偵聆訊提供的証詞指出，相關專頁是其任職診所經理的太太在2020年4月設立，而帖文均是由其太太發布。

相關帖文發布日期由2020年6月至2021年6月，主要提及病人的病況、醫生對病人的治療及病人的康復情況等。當中部分帖文顯示了診所的電話號碼，及陳照全在手術室穿著手術袍的照片，而此照片更一定用作個人頭像。此外，其中一篇帖文寫到病人送給醫生的感謝信。

展示有病人姓名感謝信及患者術後傷口情況

醫委會聆訊小組今早就事件召開紀律聆訊，指出由於感謝信有明確顯示病人姓名，加上部分帖文有顯示患者術後的傷口情況，認為帖文內容披露了病人的醫療資訊。小組亦指，從整體帖文可見，專頁希望呈現陳照全為勤奮、經驗豐富及熟練的醫生，故認為陳照全在2020年至2022年期間，未能採取適當措施阻止其照片以及與其執業相關的經驗和的宣傳聲明，並且在Facebook 頁面上發布患者的醫療信息，裁定被告陳照全專業失當。

聆訊小組又指，由於事發後，被告已向教育其員工對病人私隱及宣傳等限制，故認為重犯機會不大，判處除牌三個月，緩刑12個月。