機構推二手物配對平台　兩年配對逾85萬件物品　兼為基層提供工作

垃圾徵費未知會否再延期實施，但不論有無垃圾徵費，物品最好可以物盡其用。有社福機構推出二手物品配對平台，至今年1月底，已成功配對逾85萬件物品。該平台也為基層人士提供就業機會及專員訓練課程，透過與社福機構合作，於社區舉辦專員招募日，聘請基層人士提供工作機會。



平台收到1萬人註冊 逾八成新會員願收或送出二手物品

聖雅各福群會「GOODS-CO」物送其用一站式二手物品配對平台，在獲滙豐銀行慈善基金支持下推出兩年，至今年1月底，已有超過10,000名用戶註冊，企業及社福機構合作伙伴達360間，成功配對逾85萬件物品。

該會最新的用戶問卷調查結果中，願意接收或送出二手物品的個人用戶增至86.4%，較去年的用戶問卷調查所得的63.2%有所上升。而社福機構接收二手物品的意願則由去年的68.2%上升至94.9%。逾八成半表示未來半年會繼續使用平台。

逾230個基層家庭獲資助改善生活環境

除提供二手物品配對服務，平台去年也設立的改善家居援助基金，資助家庭改善生活環境，如添置傢俱、家電和生活用品等，逾230個基層家庭受惠。平台亦為基層人士提供就業機會及專員訓練課程，透過與社福機構合作，於社區舉辦專員招募日，聘請他們做運送手提物品、社區環保推廣、維修家具及顧客服務等工作。

聖雅各福群會副總幹事張穎雪表示，平台會繼續努力為用戶提供二手物品配對服務，致力推動二手重用文化，走進社區作環保教育工作，並透過改善家居援助基金、及提供工作機會等積極扶貧，協助基層人士改善生活。