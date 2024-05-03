2025年公眾假期｜請假攻略一文看　農曆新年最筍打工仔請2日放9日

打工仔最關心的2025年公眾假期出爐了！政府今早（3日）在憲報公布明年的公眾假期，合共有17日紅日公眾假期。若以打工仔5天工作周、周六及日例假計算，明年有多次機會可自製長假期，其中農曆新年假期，只需另請兩日，便可放足9日最划算。《香港01》將於下文詳盡講解請假攻略。



2025年無公眾假期與周日重疊

根據政府公布的資料顯示，2025年並無公眾假期與周日重疊而需要補假，不過有兩日與周六重疊，分別為4月19日的耶穌受難節翌日，以及5月31日的端午節。而2月、3月、6月、8月、9月及11月，並無公眾假期。

此外，勞工處由2024年開始至2030年，將法定假日逐步遞增至17天。2025年將繼續新增名為「聖誕節後第一個周日」的法定假日（俗稱勞工假），即12月26日，令法定假日增至14天。其後2026年起將再新增多一日「復活節星期一」。

▼2024年2月11日 農曆新年旅客湧尖沙咀海旁等看煙花▼



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雖然距離2025年尚有逾半年時間，但各打工仔為節省旅遊開支，搶平機票及酒店，由今日開始可慢慢規劃明年的長假安排。《香港01》為讀者整合來年的請假攻略︰

農曆新年假︰請兩日放9日

2025年的農曆新年假期，較今年提早約10日開始，大年初一至大年初三（1月29日至1月31日），分別為周三至周五。換言之只要另請兩日，即周一至周二（1月27日至1月28日），連同兩個周六及周日，合共可放9日。

▼2023年12月24日 市民平安夜尖沙咀迎聖誕▼



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勞動節及佛誕︰請1日放5日

2025年佛誕及端午節相近（5月1日及5日），分別為周四及下周一，即只要另請周五（5月2日），連同周六及周日，合共可放5日。

聖誕節假︰請3日放9日

2025年的聖誕節兩日假期（12月25日及26日），分別為周四及周五。換言之只要另請周一至周三（12月22日至24日），連同兩個周六及周日，合共可放9日。