工總與理大推動「STEM 嘜」認證 助研究成果商品化
撰文：容嘉儀
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香港工業總會與理工大學今日簽署「STEM 產品認證框架」商品化的合作協議，今年推出全港首個STEM 產品認證計劃「STEM 嘜」，冀協助消費者甄選有成效的產品，目前有35款產品及服務成功獲批認證。根據協議，工總可將「STEM 嘜」的研究成果，應用在教育及產業用途上；理大則可以用於學術用途。
創新科技及工業局局長孫東，近年來特區政府銳意發展創新科技，於2022年底，香港創新科技發展藍圖，提出四大發展方向，其中培育創科人才，壯大創科人才庫，而推廣STEM 教育特別重要，「可以培養學生創造及解難力。」他又提到「STEM 嘜」應用，有助推動STEM 教育的整體發展。
工總於2019年起籌備為STEM產品發明一個認證框架，委託時任理工大學工業及系統工程學系容錦泉研究，經過一年半時間成功開發出「STEM 產品認證框架」，並於今年推出全港首個STEM 產品認證計劃「STEM 嘜」，目前已有 35款產品及服務成功獲批。
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