五一｜黃家和稱生意按年跌約一成　促楊潤雄開放更多自由行城市

內地五一黃金周假期踏入第四日，每日平均有18萬人次內地旅客訪港。餐飲聯業協會會長黃家和今日出席電台節目時表示，形容今年旅客人數未達標，餐飲業生意較去年同期下跌約10%。他指，曾與文化體育及旅遊局局長楊潤雄通電，希望對方盡快與中央商討，開放更多自由行城市。



有酒店業界則指，房價須減價約兩成，以維持約9成入住率，情況並不理想。



餐飲聯業協會會長黃家和表示，五一假期來港的內地遊客大多屬自由行，人均消費力減少超過兩成。（資料圖片）

餐飲聯業協會會長黃家和表示，五一假期來港的內地遊客大多屬自由行，人均消費力減少超過兩成，加上入境旅行團大部份非「高端團」，雙重夾擊之下，對餐飲業構成挑戰。

他引述入境處數字指，約18萬港人在五一當日北上消費，出境港人比入境內地客多，令餐飲業生意較去年同期下跌約10%。

他續指，餐飲業過去一段時間晚市生意下跌約40%，難以提供特別優惠，很多中小型食肆亦未料要多作宣傳，直言是「頭痛的問題」。

曾電聯楊潤雄要求盡快與中央商討 開放更多自由行城市

黃家和又透露，曾與文化體育及旅遊局局長楊潤雄通電話，討論如何刺激餐飲零售業。他說，自青島及西安納入自由行城市後後，當地每日有百多人訪港，不至於「好火爆」，但有助人流會聚集財氣，要求楊潤雄盡快與中央商討開放更多自由行城市。

▼5月1日 深圳灣口岸出入境位置人流暢通▼



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香港大學5月1日起實施旅客分流措施，因正值公眾假期，毋須提前預約，大批趁五一黃金周來港的內地遊客到港大參觀，人頭湧湧。（黃寶瑩攝）

美麗華集團酒店入住率約9成 按年跌6至7個百分點

美麗華集團首席營運總裁陳宗彝表示，旗下尖沙咀和灣仔的酒店，五一期間入住率維持約90%，按年跌6至7個百分點。

他形容跌幅不算驚人，因為集團大幅減價23%，其中尖沙咀的酒店每晚房價由去年2300多元，減至今年約1700元；灣仔則由2500多元減至1900多元，情況並不理想。

陳宗彝指，建議政府開更多自由行城市，特別有高鐵或直航往香港的城市納入自由行，相信對酒店、零售及餐飲業受惠。

旅遊促進會總幹事崔定邦認為，全國約14億人口，約10人未曾到港，相信市場潛力極大，若每年訪港旅客重返5000萬水平，相信可支持本港未來經濟，同時業界亦要知道弱點，持續提升服務水平。