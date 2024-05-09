粉嶺高球場｜土拓署提緩解措施後未作諮詢　球會求覆核環保署決定

政府收回粉嶺哥球場32公頃土地，並計劃將其中9.5公頃土地用作興建公屋，球會指土拓署的環評報告內有多處不符要求，環保署卻批准報告，提出司法覆核。案件今（9日）在高等法院開審。球會的律師先陳詞，指土拓署提交報告後，再交出附加資料，當中有多項首次提出的緩解措施，包括制定樹木賠償計劃。但環保署未就附加資料諮詢公眾意見。球會強調，不應透過補交資料，繞過公眾諮詢。



申請方為香港哥爾夫球會，建議答辯人則是環保署署長，土木工程拓展署則被列作有利害關係方。

香港哥爾夫球會會長郭永亮。(朱棨新攝)

不可藉交資料繞過公眾諮詢

球會的律師陳詞時指，環保署需就環評報告諮詢公眾意見。惟土拓署提交環評報告後，再按要求提交附加資料，包括水文影響的分析。該些資料中，亦有首次提出的緩解措施，如制定樹木賠償計劃。惟球會指，環保署未有就附加資料諮詢公眾意見。球會強調，不可藉提交補充資料，繞過公眾諮詢。

指署方未考慮球會的意見

就附加的資料，球會亦有向環保署提供報告，惟律師指，從署方的信件等可見，署方未有考慮球會提供的意見。根據2019年的工程項目簡介等，土拓署知悉涉及的用地中，有潛在的古樹名木。球會的報告要求用地中有80棵潛在的古樹名木。根據研究概要，土拓署應識別用地中的古樹名木。惟環評報告指，用地中沒有註冊的古樹名木，不符研究概要的要求。

案件編號：HCAL1258/2023