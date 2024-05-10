畢業生文集《吐露滋蘭》未獲全部作者授權　中大中文系致歉停銷售

中文大學大中國語言及文學系出版的學生作品集《吐露滋蘭（第三輯）》，早前有校友作者指存在未經授權問題，發起聯署要求系方交代。該系周四（9日）指，校方與文學院方高度重視事件，經詳細了解，《吐露滋蘭》系列在版權意識上確有不足之處，《吐露滋蘭（第三輯）》確實未有取得所有作者正式授權而付印出版。



該系指，即時停止《吐露滋蘭》系列公開銷售，並向受此事困擾的作者致歉，全力聯絡《吐露滋蘭（第三輯）》所有作者並安排簽署書面授權。該系鄭重承諾日後出版同類作品集前，必先徵求作者同意及知會出版詳情，認真處理授權及相關事宜。



聯署發起人之一、作家梁莉姿樂在社交平台稱一眾聯署發起人對系方回覆喜出望外，非常欣喜感動，並認同系方回應非常恰當，也達到起初發起聯署效果，故此在周四晚正式結束聯署。



《吐露滋蘭》編選中文大學大中國語言及文學系優秀課堂習作與公開比賽得獎作品，2023出版的第三輯收錄學生之古典詩詞與現代小說散文作品。（中文大學大中國語言及文學系網頁）

中大中文系稱自費出版彰顯同學創作成績：不以營利為目的

中大中國語言及文學系周四在網站回應事件指，該系於2009年出版第一部學生文藝創作集《吐露滋蘭》，編選優秀課堂習作與公開比賽得獎作品，並於2015年與2023年出版第二與第三輯，收錄學生之古典詩詞與現代小說散文作品，相關出版由該系自費，目的是彰顯同學創作成績，不以營利為目的。

證《吐露滋蘭（第三輯）》未有取得所有作者正式授權而付印出版

在回應中，該系指近日有校友作者指出《吐露滋蘭（第三輯）》存在未經授權的問題，中大校方與文學院方均高度重視，該系更責成委員會處理事件。經詳細了解，查《吐露滋蘭》系列基於原初結集之用意，在版權意識上確有不足之處；而《吐露滋蘭（第三輯）》亦確實未有取得所有作者正式授權而付印出版。就此，該系深切檢討，即時停止《吐露滋蘭》系列的一切公開銷售，誠摯向受此事困擾的作者致歉。

承諾日後出版同類作品集前必先徵求作者同意及知會出版詳情

此外，該系正積極跟進事件，具體工作包括全力聯絡《吐露滋蘭（第三輯）》所有作者並安排簽署書面授權，同時歡迎前兩輯作者聯繫，並鄭重承諾日後出版同類作品集前，必先徵求作者同意及知會出版詳情，認真處理授權及相關事宜。