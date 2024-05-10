畢業生文集《吐露滋蘭》未獲全部作者授權 中大中文系致歉停銷售
中文大學大中國語言及文學系出版的學生作品集《吐露滋蘭（第三輯）》，早前有校友作者指存在未經授權問題，發起聯署要求系方交代。該系周四（9日）指，校方與文學院方高度重視事件，經詳細了解，《吐露滋蘭》系列在版權意識上確有不足之處，《吐露滋蘭（第三輯）》確實未有取得所有作者正式授權而付印出版。
該系指，即時停止《吐露滋蘭》系列公開銷售，並向受此事困擾的作者致歉，全力聯絡《吐露滋蘭（第三輯）》所有作者並安排簽署書面授權。該系鄭重承諾日後出版同類作品集前，必先徵求作者同意及知會出版詳情，認真處理授權及相關事宜。
聯署發起人之一、作家梁莉姿樂在社交平台稱一眾聯署發起人對系方回覆喜出望外，非常欣喜感動，並認同系方回應非常恰當，也達到起初發起聯署效果，故此在周四晚正式結束聯署。
中大中文系稱自費出版彰顯同學創作成績：不以營利為目的
中大中國語言及文學系周四在網站回應事件指，該系於2009年出版第一部學生文藝創作集《吐露滋蘭》，編選優秀課堂習作與公開比賽得獎作品，並於2015年與2023年出版第二與第三輯，收錄學生之古典詩詞與現代小說散文作品，相關出版由該系自費，目的是彰顯同學創作成績，不以營利為目的。
證《吐露滋蘭（第三輯）》未有取得所有作者正式授權而付印出版
在回應中，該系指近日有校友作者指出《吐露滋蘭（第三輯）》存在未經授權的問題，中大校方與文學院方均高度重視，該系更責成委員會處理事件。經詳細了解，查《吐露滋蘭》系列基於原初結集之用意，在版權意識上確有不足之處；而《吐露滋蘭（第三輯）》亦確實未有取得所有作者正式授權而付印出版。就此，該系深切檢討，即時停止《吐露滋蘭》系列的一切公開銷售，誠摯向受此事困擾的作者致歉。
承諾日後出版同類作品集前必先徵求作者同意及知會出版詳情
此外，該系正積極跟進事件，具體工作包括全力聯絡《吐露滋蘭（第三輯）》所有作者並安排簽署書面授權，同時歡迎前兩輯作者聯繫，並鄭重承諾日後出版同類作品集前，必先徵求作者同意及知會出版詳情，認真處理授權及相關事宜。