禁毒｜青年學院學生以同學經歷作靈感　半破爛西裝塑造吸毒變化

香港壽臣山獅子會今日（15日）舉行全港青少年造型設計比賽，以服裝及造型設計來傳遞健康無毒的訊息。在150個參賽隊伍中贏得冠軍的得獎者，是主來自職業訓練局青年學院葵涌分校，修讀時裝設計的鄧子敬，他以身邊染上毒癮的同學為靈感，設計出半破爛西裝，象徵吸食大麻後身體的轉變。



警務處處長蕭澤頤致辭表示，去年因嚴重毒品罪行被捕的青少年有178人，按年減少40%，是連續第二年的下跌，惟今年首4個月，仍有9名13至14歲青少年被捕，形容「一宗都嫌多」。



冠軍由來自青年學院葵涌分校修讀時裝設計的鄧子敬取得，設計主題為「多謝」。（主辦單位提供）

香港壽臣山獅子會今日舉行「無毒一生、燦爛人生—全港青少年造型設計比賽暨形象SHOW」，設計比賽主題以服裝及造型設計來傳遞健康無毒的訊息，激發年輕人的創作力，讓他們能夠以藝術和設計的方式來表達對禁毒的立場，同時提供禁毒的預防教育。

設計比賽從全港超過150位中學以及大專院校的參賽隊伍中，選出最後15強，於今日在荃新天地舉行決賽，參賽者設計的髮型、妝容和服裝將會由一班年輕專業模特兒進行catwalk展示。

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一半破爛牛仔布 一半以粉紅色西裝

冠軍得主來自青年學院（葵涌）職專文憑時裝課程的鄧子敬，設計主題為「多謝」。設計概念的靈感來自鄧子敬認識一位染上毒癮的同學，對方本身健康，但自從開始吸毒後便出現明顯變化，變得比較神經質、不健康。

這種吸毒前後的改變，為鄧子敬帶來啟發，因此其作品一半以牛仔布營造較破爛、混亂的效果，另一半以粉紅色西裝、較乾淨的造型象徵沒有吸毒的狀態，將兩者作出對比，拼作一套整體造型。此外，衣服背後以絲襪作為大麻標誌，象徵因為吸食大麻導致吸毒者出現轉變，而吸毒者可能並不自知。

蕭澤頤：首四個月9名13至14歲青年販毒被捕

警務處處長蕭澤頤表示，去年因嚴重毒品罪行被捕的10至20歲青少年有178人，比2022年的298人下跌了接近40%，是連續第二年的下跌。他指，雖然今年首4個月的青少年毒品案件對比去年同期下跌23%，但仍有9名13至14歲青少年因販毒罪行而被捕，形容「一宗都嫌多」。蕭澤頤指，禁毒需「由細做、持續做、一齊做」，宣揚禁毒信息，為青少年建立無毒文化，選擇過無毒生活。

他分享一宗案件，在2015年，一名15歲少女被販毒集團利用販運毒品，在販毒一次後就不想再繼續，但遭販毒集團以家人性命安全威脅，少女唯有再進行販毒，後遭拘捕，遭判17年半，「判17年半，呢個後果係翻唔到轉頭嘅」。

高永文：外國將大麻非刑事化衝擊香港

全國政協常務委員暨行政會議成員高永文表示，不少地方將大麻非刑事化，在外國自由化衝擊下，香港將嚴守陣地，保護青少年。他指，青少年或多或少會受外國文化影響，同時有一些大麻產品，例如以糖果輸入本港，他表示：「都擔心會滲到入嚟。」亦會有青少年到其他國家接觸毒品，「用醫學方法戒毒係冇用，就算戒到都會食翻」，青少年禁毒信念才是最重要的。