吹泡泡玩具樽蓋有窒息風險　無警告提醒違安全條例　海關禁止出售

香港海關今日（16日）提醒市民留意一款不安全吹泡泡玩具，測試結果顯示該玩具的樽蓋未通過安全測試，一旦兒童誤吞將有窒息的潛在危險，同時該玩具亦沒有附上警示，不符合《玩具及兒童產品安全條例》。海關已發出禁制通知書，禁止涉案零售商繼續出售該玩具。此外，為免發生意外，家長應立即停止兒童使用該玩具，若商戶如有出售，亦應立即下架。



海關公布早前在零售商試購一款吹泡泡玩具，發現未能通過相關安全測試。（政府新聞處相片）

可拆卸樽蓋設計 兒童有誤吞致窒息的風險

海關公布早前從一間零售商，試購一款吹泡泡玩具進行安全測試。結果顯示，該款玩具的樽蓋是可拆卸部件，未能通過相關安全測試，一旦兒童誤吞樽蓋，會有窒息的危險。

海關亦發現該款玩具沒有附載安全規定，要求有關可拆卸小部件的警示，同時未附有《玩具及兒童產品安全條例》所規定的識別標記及雙語警示或警告。

涉案零售商未發現其他不安全吹泡泡玩具

其後海關搜查涉案的零售商，未發現其他懷疑不安全的吹泡泡玩具，同時發出禁制通知書，禁止該零售商繼續出售上述玩具。

海關提醒市民，於購買及使用玩具時，應注意以下安全事項：

．注意玩具是否含有小配件。若兒童吞下小配件，可能會因為阻塞喉道而引致窒息；

．檢查玩具的結構，例如是否容易破碎、有否隱蔽而鋒利的尖角、表面是否粗糙、邊緣是否銳利、縫隙是否有夾傷手指的可能性等；

．切勿讓兒童獨自把玩玩具；

．留意標籤上顯示的合適使用年齡建議；

．留意並遵照玩具上所附載的指示；

．扔掉玩具的塑膠包裝袋，避免引致兒童窒息；

．如發現玩具有破損情況，應立即停止讓兒童把玩。



進口不安全玩具 最高可判罰款10萬元及監禁1年

根據《條例》的規定，任何人供應、製造或進口不安全的玩具或兒童產品，即屬違法。違例者首次定罪，最高可被判罰款10萬元和監禁1年，其後每次定罪最高可判罰50萬元及監禁2年。

市民若懷疑不安全玩具或兒童產品的資料，可致電海關24小時熱線（2545 6182），或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（按此）舉報。