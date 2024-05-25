多啦A夢無人機表演｜全球首演　角色天上舞　粉絲興奮只嫌未夠喉

尖沙咀星光大道對出海面今晚（25日）舉辦以《多啦A夢》為主題無人機匯演，歷時約15分鐘表演由約1000架無人機組成不同圖案，《多啦A夢》最為人熟悉的法寶「隨意門」首先登場，登「隨意門」打開後，多啦A夢現身，之後使用「100%朋友召喚鈴」，大雄等主角相繼亮相。

在下午，數百名熱愛多啦A夢的粉絲佔據海旁「霸定靚位」，至晚上，不少觀眾拿住大會派發的多啦A夢氣球到場，有小朋友身穿多啦A夢上衣，亦有人頭戴「竹蜻蜓」，表演開始後，歡呼、尖叫及鼓掌不停，氣氛熱烈，但有粉絲指「未夠喉」。

在下午，數百名熱愛多啦A夢的粉絲佔據海旁「霸定靚位」，爭取最佳位置觀賞無人機匯演。有多啦A夢粉絲甚至較開場時間，刻意提早3小時到場「霸頭位」，並帶同心愛的多啦A夢公仔應援，滿心期待多啦A夢今晚在夜空中隆重登場。



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全球首場多啦A夢無人機匯演，規模達1,000架無人機，時長達15分鐘。屆時無人機會砌出多啦A夢劇中的角色及道具，並會播放耳熟能詳的音樂，並可聽到熟悉的本地配音員聲音。

下午5時到達尖沙東海旁，該處一帶已經人頭湧湧，加上實行封路措施，由文化中心前往K11 Musea及星光大道一帶的行人，需經過太空館和藝術館繞路而行。星光大道海旁一帶亦已坐滿多啦A夢粉絲，至少有數百人，不少人戴着與多啦A夢相關的飾物，期待心愛的多啦A夢晚上在夜空中登場。

▼5月25日 60個多啦A夢雕塑快閃中山紀念公園▼

