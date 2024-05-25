DSE｜鄧炳強自爆曾考試肥佬險冧班　勉勵應屆考生勿輕易放棄理想

DSE中學文憑試7月中放榜，保安局局長鄧炳強今日（25日）在一個與應屆考生分享會上，以自身「冧班」經歷勉勵青年人不要怕失敗，認清自己理想，遇到挫折不要輕易放棄便可以成功。他提到過往自己曾考試「肥佬兼面臨冧班」，一度想放棄當警察，經同輩勉勵，決心堅持下去，終以優秀成績畢業。



由麥潤壽創辦的「永不放棄同學會」成立於2002年，每年招收200多名應屆DSE考生，提供為期10星期的暑期學習課程，培養青年正面的價值觀、教導人生規劃，節目策劃、短片製作等技巧。今屆「永不放棄同學會」及「永不放棄同學仔」今日（25日）於浸會大學舉行開學禮，由保安局局長鄧炳強擔任嘉賓，分享自身曾經失敗經歷，勉勵青年不要害怕挫折，心存希望，堅持下去終有出路。

投考幫辦曾考試肥佬需冧班 一度想放棄理想

鄧炳強講述自幼已經立志成為警察，「可能大家覺得我好成功，又做警務處處長，又做局長，其實中間都經歷好多失敗」。他稱大學畢業後，幸運地成功投考成為警察。他憶述投考「幫辦」（督察）期間，每隔兩至三個月便要進行一次考試，記得一次實務考試題目，問到應該如何逮捕逃跑到森林的賊人，當時他回答追捕賊人至森林，然而正確做法，應該是包圍整個森林去進行搜索，結果考試「肥佬」，還需要面臨「冧班」，令他一度想放棄當警察，鄧炳強說：「我係咪唔適合做警察？明明以前讀書唔錯，搞到要冧班好似好醜。」

及後，他受到同期一位同輩勉勵和開導，讓他明白成為警察的目的，並不是為求成績優異，而是除暴安良的初心，「冇理由為一次嘅失敗而放棄自己嘅理想」。他後來決定堅持下去，最終在臨畢業前的6科考試中，每科考獲第一名，而且以最佳學員畢業。鄧炳強希望以自身經歷，勉勵同學不要輕言放棄，應該存有希望之心。他再以李白《將進酒》中的一句「天生我材必有用」，鼓勵應屆考生不要妄自菲薄。

今年活動主題為「尋找幸福的故事」，當中交流團更會赴全球幸福指數排名第二及第三的丹麥及冰島，計劃與同學到丹麥踏單車，觀看火山及觀看冰島國鳥海鸚，發掘當地幸福祕密。