垃圾徵費暫緩｜政府增設100個廚餘回收流動點　綠在區區增至800個

政府今日（27日）宣布垃圾徵費暫緩，不如期於8月1日實施。環境及生態局局長謝展寰在立法會聯席會議上稱，未來會擴大回收配套及網絡，針對廚餘回收，政府將在一年內將在公共屋邨及私人屋苑的廚餘回收設施數量增大一倍，增設100個回收廚餘流動點，同時在約100個垃圾收集站設立回收廚餘點。



謝展寰又指，現時綠在區區的回收點有200個，將增至800個，並會延長服務時間。與此同時，當局會研究實施將綠綠賞的電子積分，兌換成購物券，以鼓勵市民回收。在一系列工作後，當局會在2025年年中再向委員會報告相關事項。



▼5月27日 立法會環境及食環兩個事務委員會聯席會議▼



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垃圾徵費實施日期早前由4月1日押後至8月1日實施，並先於14個點推行「先行先試」計劃，政府今日宣布暫緩實施垃圾徵費。

環境及生態局局長謝展寰在會上指，就現時收到的反應所指，香港現時未有條件推行垃圾徵費，但政府重視減少固體廢物的的初心沒有變，會繼續推廣就減廢及回收。

他表示，政府未來會擴大回收配套及網絡，包括加速擴大廚餘回收，將在一年內將在公共屋邨及私人屋苑的廚餘回收設施數量增大一倍，並設立100個回收廚餘流動點，同時在約100個垃圾收集站設立回收廚餘點，供市民與食肆使用。

謝展寰又指，現時綠在區區的回收點有200個，將增至800個，並會延長服務時間。與此同時，當局會研究實施將綠綠賞的電子積分，兌換成購物券，以鼓勵市民回收。

謝展寰提到未來一年工作重點：



⬤將公共屋邨及私人屋苑的廚餘回收設施數量增大一倍

⬤設立100個回收廚餘流動點

⬤在約100個垃圾收集站設立回收廚餘點

⬤綠在區區的收集點增至800個

⬤延長綠在區區回收設施營業時間

⬤找尋有足夠空間垃圾收集站增設回收便利點

⬤研究將「綠綠賞」電子積分兌換為購物劵

⬤推行減廢回收約章計劃，鼓勵物管公司簽署，在屋苑提供提供回收設施，並將回收物交予回收商處理，參與可獲發免費指定袋

⬤6月1日起向全港公共屋邨每月派發20個免費指定袋，為期六個月

⬤研究如何改善垃圾徵費，如免除前線員工的法律責任、指定袋設計、能否以循序漸進目標推行等



▼垃圾徵費指定袋▼



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政府亦會推行減廢回收約章計劃，鼓勵物管公司簽署，在屋苑提供提供回收設施，並將回收物交予回收商處理。

他又指，政府會由6月1日起向全港公共屋邨住戶每月派發20個免費指定袋，為期六個月，幫助他們學習從源頭減廢。由於相關措施僅為宣傳教育，故清潔工無須改變現行清潔方式。而私人屋苑如參與減廢回收約章計劃，同樣可獲政府提供免費指定袋。

謝展寰也表示，當局在提供指定袋的同時，會評估市民使用指定袋的情況、回收物有否增加、垃圾有否減少等，並了解他們回收及減廢的意識有否改變，當局也會聯同不同機構及組織，加強宣傳及教育。而在一系列的宣傳工作，當局會在2025年年中再向委員會報告相關事項。

▼4月1日 深水埗「三無大廈」試行垃圾徵費▼

