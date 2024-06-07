中女認受僱睇水助兩男爆竊電器舖　認罪被判囚19個月

中年女子疫情期間受僱為兩男在爆竊電器捕時「睇水」，事後亦曾嘗試變賣贓物。她早前承認一項入屋犯法罪，案件今（7日）在區域法院判刑。法官葉佐文指被告連同另外兩人合謀行劫，導致電器鋪損失逾29萬，警方至今只能起回12萬財產，屬加刑因素，考慮被告認罪，並替控方錄取口供，判她入獄19個月。



女被告黃穎筠（案發時40歲）被控於2021年3月29日，侵入粉嶺帝庭軒商場店舖「電器之家」，偷竊8部平板電腦、62部手提電話 、1部手提電腦及3000港元現金，總值港幣29.2萬港元。

被告黃穎筠在區域法院認爆竊罪被判囚19個月。

店舖被掠電腦電話等財物

案情指，案發當日「電器之家」的職員發現店舖曾遭搜掠，涉案電腦、電話等不翼而飛。閉路電視拍到，黃當日凌晨約4時曾與一名男子一同離開天水圍住所，一小時後該男子再與另一男子多次進入涉案商場，並在「電器之家」搜掠。事成後，黃帶同手推車返回住所地下，並與另外兩名同夥循不同入口進入住所。

黃被告認受邀加入行劫

黃及後被捕，警誡下承認受邀加入行劫，但只負責在店外等候同夥完成行劫。黃又透露，其中一名同夥曾駕車接送她到現場，她亦應要求嘗試出售贓物，並告訴潛在買家不要宣揚此事。

案件編號：DCCC 232/2022