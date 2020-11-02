竊匪頻踩線圖爆竊　與屋主「你眼望我眼」　粉嶺村民半夜組隊捉賊

近期香港爆竊案數字上升，多間屋苑及村屋均遭賊人爆竊。位於粉嶺的嶺仔村，近一個月來屢屢遭賊匪踩線，有村民指近一個月，賊人幾乎隔日便到屋門外橫行探路，甚至「你眼望我眼」，村民聯手捉賊都不果。有北區區議員指，目前仍未掌握犯人身份，期望警方能在村內加強巡邏，將賊人捉拿歸案。

香港今年竊匪橫行，據警方數字，今年首8個月有1,457宗爆竊案，較去年同期增加28%。北區區議員羅庭德指，收到粉嶺嶺仔村村民求助，指近月經常有賊匪到村內企圖爆竊，有村民更錄得賊匪在門外徘徊及企圖入屋，「村民同我講，有幾次都同個賊面對面，你眼望我眼，佢哋根本唔驚，可想而之幾猖狂。」

有村民被偷共值16.2萬元酒 竊匪仍在逃

警方回覆查詢時，今年9月25日曾接獲一名女子報案，指其粉嶺嶺仔村一村屋的廚房門被打開，懷疑上址遭爆竊。經初步點算，上址有七支共值約16.2萬元的酒及一個公事包不見了。案件列作爆竊案，交由大埔警區刑事調查隊第一隊跟進，暫時未有人被捕。警方補充又指，上水分區今年一至九月有29宗住宅樓宇爆竊案，其中18宗為村屋爆竊。

嶺仔村是新界東北其中一條村落。（黃文軒攝）

有不願透露姓名的嶺仔村村民指，上月29日的晚上，屋外突然傳來『嘭』一聲，她即頓覺有異樣，到門外發現有人在暗處左閃右避，故立即聯同十幾名村民一同跑去追疑犯，可惜最後仍讓賊人逃脫，「佢哋拎住大山刀，我拎住支棍就跑咗出去，真係太激氣！」她又稱：「另外有次半夜，我個仔見到露台出面有個人踎咗喺露台，原來係個賊！」

這不願透露姓名的嶺仔村村民指，賊人曾踏足過一塊鐵板居高處「探路」，結果斷裂傳來巨響。（黃文軒攝）

加裝錄影機及監視器自保

她又指，自己住了嶺仔村十年，從未見過賊人如此猖狂，又指賊匪自從今年（農曆）八月十五開始，起碼每個星期都會到嶺仔村探路，企圖入屋爆竊。為了加強保安，她已為家門外加裝兩部錄影機及一部監視器，但一家人仍被折磨得每晚失眠，「我屋企冇嘢好偷，最慘係啲仔要返工，晚晚都冇覺好瞓，成條村都人心惶惶！」

不少嶺仔村村民已在屋外加裝多部攝影機，惟仍讓賊人逃脫。（黃文軒攝）

另一名不願透露名字的村民指，疑犯幾乎隔日到她單位門位打算入屋行竊，不過自從某單位被竊20萬元財物後，各村民已加強警覺性。她亦已在門外加裝紅外線警報器，在門外稍有動靜，屋內的人便會有所察覺。

羅庭德指，嶺仔村背靠山坡，估計因其地理位置容易逃跑，故犯人特意挑選嶺仔村下手。他表示，早前曾要求警方在區內加強巡邏，以及在某些位置堵截犯人的逃跑路線，但仍不見有實際效果，「客觀結果，就係村民晚晚都要半夜起身自己捉賊。」