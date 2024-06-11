今日必看8分鐘｜葵涌私家車猛撼旅遊巴｜清水灣道的士逆線行車

葵涌興芳路私家車猛撼旅遊巴 全車盡毀 司機昏迷一度被困車內

葵涌興芳路發生嚴重交通意外。今日（10日）傍晚6時54分，一輛黑色私家車沿興芳路往葵興方向行駛，至葵涌運動場對開時，疑收掣不及，左車頭猛撼前方一輛停泊左邊行車線的旅遊巴。私家車全車盡毀，前半部分車身毀爛摺曲儼如廢鐵，司機陷入昏迷被困車內，其後由消防員救出，隨即由救護員協助戴上頸箍及氧氣罩等，再送上救護車送院搶救。旅遊巴右邊近車尾的車身被劏開。現場懷疑有車漏油，消防在地面鋪上木糠處理，並向私家車車頭射水降溫。另有碎片及大批印有香煙品牌及售價的傳單散落一地。

石崗鐵皮屋火｜動物組織檢逾70具燒焦貓屍 負責人：係生勾勾燒死

石崗一間鐵皮屋今早（10日）失火，貓屍遍地，場面慘不忍睹。消防初步檢獲逾40隻貓屍，惟動物組織「阿棍屋」負責人向《香港01》透露，至今檢獲71隻貓屍，均已燒成焦炭，部份更被燒溶的玻璃包住，死狀恐怖；根據牠們的肢體形態判斷，「肯定係生勾勾燒死。」現階段貓屍會交由寵物善終公司善後，相信會集體火化。

港大風波｜李家超：聆聽教育局匯報後再作決定 下午將有公布

香港大學校長張翔與校委會主席王沛詩對如何管治大學的分歧，自去年浮面以來愈演愈烈，近日風波不斷升級。身兼港大校監的特首李家超今日（11日）表示，已經與張翔及王沛詩會面，提醒兩人良好溝通及互相配合的重要性，今日稍後會聆聽教育局匯報再作決定，下午會有公布。

有汗出無糧出｜山頂施勳道豪宅地盤 十多名釘板工人拉橫額追薪

今日（11日）下午2時許，十多名釘板工人到山頂施勳道3號一個豪宅地盤追討欠薪，拉起寫上「無良僱主拖欠工人血汗錢」、「有汗出沒糧出」、「無良二判」的帆布，又高呼追薪口號；現場氣氛尚算平靜。

清水灣道的士逆線行車！幸私家車司機扭軚避撞 乘客怒斥：黐X線

再有的士逆線行車！網上流傳1條長約21秒的「車Cam（行車紀錄）」片段，顯示有私家車正沿清水灣道行駛時，前方突然有的士逆線駛至，幸好司機及時扭軚才避免意外發生，同時嚇得車上有乘客怒罵「黐X線」。片段曝光後隨即惹來網民炮轟的士司機，「連路牌都唔識睇，不如考慮行路啦」、「點做搵食車啊，完全害人害物害世界」；但亦有人質疑片主車速過快，「揸車真係唔好咁快，周街都係盲炳」。

牙科街症｜「路痴」長者不敢半夜取籌 忍牙痛3年終等到提早派籌

衞生署牙科診所今日（10日）開始，將翌日的診症服務派籌時間，由即日凌晨0時改為前一晚8時。今晚唯一派籌的荃灣牙科診所，有長者在下午2時前已到來輪候，全日派42個籌號，晚上8時前有41人在等候，餘下一個籌在8時半也派出。

港產太空人｜港澳各1名載荷專家最終入選 據悉為女總督察黎家盈

國家第四批預備航天員選拔於2022年9月全面啟動，計劃選拔12至14名預備航天員，並首次在港澳地區選拔載荷專家，本港入圍者據悉為擁有博士頭銜的女總督察為黎家盈。央視今日（11日）報道，據中國載人航天工程辦公室消息，載人航天工程第四批預備航天員選拔工作日前結束，共有10名預備航天員最終入選，包括8名航天駕駛員，以及香港、澳門各一名載荷專家。他們將進入中國航天員科研訓練中心接受全面系統的訓練。

4名美國籍教師吉林遇刺倒臥血泊 美國會議員群起要求：安全返美

美國愛荷華州弗農山（Mount Vernon）私立康奈爾學院（Cornell College）10日證實，4名在中國姊妹校交流的講師，當日在吉林一座公園參觀時被一名男子持刀攻擊刺傷，已知其中一人手臂受傷，並形容是一宗「嚴重事件」。畫面顯示受傷外國人渾身是血、倒臥血泊，這宗攻擊引發美國社會關注，不少美國議員表示，將盡全力讓教職員安全返家。