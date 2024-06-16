昨27.9萬人次北上　本月第二個周六失守30萬人關口　料與暴雨有關

入境處數字顯示，昨日（15日，星期六）有近35.6萬人次港人離境，當中北上佔27.9萬人次，料主要到深圳及珠海等地，為今個月第二個周六失守30萬關口。昨日廣東珠江口一帶連環下暴雨，而本港天文台三度發出黃色暴雨警告、局部地區大雨提示及水浸報告，影響市民外出。



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根據入境處數字，昨日離境港人有355,814人次，扣除經機場、港珠澳大橋及港澳客輪碼頭出境人數，有279,034人次北上內地。當中最多港人經羅湖口岸北上，有87,610人次，其次為落馬洲支線有78,332人次，深圳灣有39,908人次，他們都是到深圳。

昨日內地訪港旅客錄97,262人次，較周五（14日）69,617人次多。最多人經高鐵西九龍站來港有23,849人次，經羅湖和深圳灣口岸入境分別有15,104及12,519人次。北上南下逆差約18萬人次。

資料顯示，本月8日的周六有40.7萬人次港人北上，佔總出境港人52.1萬人次的八成。而6月1日星期六只有26.1萬人次的港人北上，同樣屬較少的一個周星期六。當日同樣天氣不佳， 3號風球持續至下午４時40分。

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