未申報下建議聘用母親公司　致電盈發3000萬訂單　前經理認欺詐罪

電訊盈科附屬公司的一名前經理，涉嫌向公司隱瞞母親為一間供應商股東，並向公司提議採用該供應商的服務，致公司發出逾3000萬元採購訂單。前經理今（19日）在高院承認欺詐罪，法官庭上關注到案件是否涉及檢控延誤，押後案件至明日求情。



男被告張倬敏（45歲），今承認一項欺詐罪，指其於2016年1月1日至2017年7月7日期間在港欺騙，即向 PCCW Services Limited (PSL）隱瞞，或沒有向 PSL披露他或其家人於高雲長安有限公司（高雲長安）的利益，意圖詐騙，誘使 PSI將高雲長安納人及保留在認可提供貨物與服務的供應商名冊內；以及向高雲長安開出購貨訂單，導致高雲長安獲得利益，或使 PSL 及其附屬公司蒙受不利。

被告向上司建議聘用的供應商 其母親是公司 唯一股東

案情指，張倬敏於2014年11月獲PSL聘任為網絡服務組經理，負責監察小組日常運作，並向其他部門及小組提供網絡支援意見。同年，被告的岳母成立高雲長安有限公司，被告一度為高雲長安唯一董事，但後來被告的母親替代他成為公司唯一股東。PSL政策規定，PSL及其附屬公司僱員須申報潛在利益衝突。

及至2016年，高雲長安向PSL提交供應商登記表，同時被告向上司建議聘用高雲長安，高雲長安終獲採用為供應商。2016年1月至2017年7月期間，PSL向高雲長安發出29張採購訂單，總值共逾3,000萬元；高雲長安其後獲PSL支付約870萬港元及約99萬美元。

被告公司其後發現 涉案供應商未有提供任何服務

案情續指，被告案發時未有披露家人和高雲長安的關係。及至2017年4月，PSL發現高雲長安並無向PSL提供任何服務，而該等服務本身已由其他服務供應商提供，或由PSL運用內部資源進行。同年9月，被告被捕。

調查亦發現，PSL在向高雲長安支付有關費用後，被告母親轉帳300萬元予被告，另有140萬港元轉入被告妻子的帳戶。及至2018年6月，被告及其妻子、其母及高雲長安，在法庭頒令後向PSL歸還約1,600萬元。

案件編號：HCCC375/2023