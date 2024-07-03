全港大專生機械人大賽｜中大包辦冠亞　女醫科生冀用到醫療機械上

香港中文大學工程學院包攬「全港大專生機械人大賽」冠亞軍，8月將會代表香港參加「亞太廣播聯盟機械人大賽2024」，目前正在積極備戰。當中，女醫科生陳樂澄表示，醫療機械發展是大趨勢，參加比賽能夠親身完善並製作機械人，能夠大宏觀地了解機械設計和操作，希望學到的技巧和技術可以運用到醫療機械，以及可以參與到醫學院和工程院的合作項目中去。



+ 5

「全港大專生機械人大賽」中得獎隊伍分別是冠軍「長驅植進」和亞軍「植搗黃農」。導師葉俊華表示，他們研製的機械人能夠達到1至2秒手動機械人能夠射球至目標區；5至6秒自動機械人已經可以取球並放籃。

冠軍隊伍「長驅植進」隊長林永財表示，為機械人建製作模型前，標籤了大量圖片，再通過人工智能處理，目前機械人應用起來比較穩定。

+ 11

同學古子銳表示，大專機械人比賽過程遇到很多困難，例如機械人的分類曾被障礙球卡住，把目標球彈出等的問題，不過不斷研究，改良，前後花費約一個月時間解決，雖然辛苦，但成就感很大。

「亞太大賽」將在越南舉行，除香港以外還有中國內地，日本等參加。比賽以梯田耕種為靈感，圍繞插秧、收割和儲存稻米的步驟來設計規則。中大冠、亞軍隊伍將組成一隊應戰。

團隊現正積極備戰，不斷改良機械人技術，希望通過改善編程再次提升速度。導師林俊華表示要「穩中求勝」。同學們也覺得比起獲勝，首先要做好自己。期待他們在國際大賽中「出類拔穗」，再創佳績。

醫學生隊員陳樂澄同學發表感想。（黃浩謙攝）

團隊中的醫學生陳樂澄表示，參加機械人比賽對醫療職業方面有幫助。目前醫療機械是大趨勢，參加機械人比賽能夠親身完善並製作機械人，能夠大宏觀地了解機械設計和操作，希望學到的技巧和技術可以運用到醫療機械，以及可以參與到醫學院和工程院的合作項目中去。