回鄉證｜非中國籍永久居民可申請　信和黃志祥與子女到場辦證

非中國籍的港澳永久性居民今日（10日）起可以申請辦理俗稱回鄉證的「《港澳居民來往內地通行證（非中國籍）》。擁新加坡籍的信和集團主席黃志祥，今早與女兒黃敏華及兒子黃永耀到上環中旅證件服務中心港島中心辦證。黃志祥接受傳媒訪問時表示，措施對本港帶來極大裨益，顯示國家在「一國兩制」下對香港的「強烈支持」。



新加坡籍的信和置業主席黃志祥，7月10日到上環中旅證件服務中心港島中心辦理回鄉證。（無綫新聞截圖）

黃志祥女兒黃敏華：持護照境內地要耗費20分鐘

開放非中國籍港澳永久性居民申辦通行證首日，吸引不少受惠港人前往中旅證件服務中心辦證，其中一名辦證人，便是新加坡籍的信和集團主席黃永祥。

黃志祥今早與女兒黃敏華及兒子黃永耀，上環中旅證件服務港島中心辦證。他向傳媒表示，該措施提高日後其往返內地過關效率，認為對香港帶來極大裨益，顯示國家在「一國兩制」下對香港的「強烈支持」，方便他來往香港及內地處理事務。

黃敏華則表示，一年最少往內地10次，以護照入境內地雖然也不難，但始終要耗費20分鐘。她大讚認為申請過程方便，相信日後出入境會更加方便。

位於九龍灣的中旅社設兩個櫃位協助非中國籍永久性居民處理申請回鄉證事宜。（香港01攝）

通行證有效期5年 持證人每次回內地可停留不超過90日

根據資料，信和集團創辦人為黃志祥父親黃廷方，黃廷方生於福建，幼年移居新加坡；至70年代到港發展，並創立信和集團及在港上市。第二代黃志祥與太太楊素瓊育有六名子女，長子黃永光任任團副主席。

國家出入境管理局本月1日公布，7月10日起港澳永久居民中的非中國籍人士可獲簽發《港澳居民來往內地通行證（非中國籍）》，證件有效期5年，不限國籍及行業，持證人每次可停留不超過90日，作商貿洽談及旅遊休閒等。

非中國籍的港澳永久性居民今日起可到中旅社申請回鄉證，申請人需要先在網上預約，填寫相關資料，再於預約當日到中旅社辦理手續。