Uber引領共享經濟 「彈性」絕不可缺

在繁忙的時段，靈活可靠的點對點服務對不少香港人來說至為關鍵。隨著科技發展日新月異，如Uber這類新型出行模式和靈活賺取收入的體驗應運而生。過往10年間，Uber 平台除了填補了現行交通運輸系統的空缺外，亦為市民提供安全便捷的出行體驗，在香港發展共享經濟概念中擔當著舉足輕重的角色。



2024年標誌著Uber在香港的第十個年頭。展望未來，我們希望繼續透過平台，提供安全可靠的交通選擇，滿足公眾不斷增長的多元化需求，實踐「Uber + Taxi, Better Together」的願景。Uber歡迎政府最近公佈規管網約出租汽車平台的研究，為網約車發展踏出重要的第一步。

與此同時，政府在為網約車平台訂立規管框架時，務必同步制定可行合理的網約共乘汽車發牌標準。任何就網約共乘汽車供應的數量限制，均會嚴重影響成千上萬依賴平台來靈活賺取收入的司機，及可能導致香港市民需要面對更昂貴及可靠性較低的點對點交通服務。

「彈性」在現今社會絕不可缺

Uber擁抱共享經濟的概念，一直為香港人提供彈性賺取收入的機會。「彈性賺取收入的機會」也許是個抽象的概念，但卻在過去幾年的疫情衝擊期間，成為許多受影響家庭的「安全網」。疫情期間，旅遊業及餐飲業大受打擊，在經濟低迷時，Uber平台所提供的彈性讓不幸失去全職工作的市民，可以暫時解決燃眉之急，幫助在他們轉換工作期間渡過難關，甚至延續至今，為希望獲得更大工作自由的人士帶來了全新的選擇，例如同時身兼多職的人士、 正在轉換工作的人士、退休人士、以及可能在傳統就業環境工作面臨挑戰的人士，例如新手父母和職場新人。

這種靈活賺取收入的模式不僅幫助香港人應對了不確定的經濟環境，更帶動他們追求靈活自由的生活模式下展開新的一頁。Uber在今年3月進行的調查顯示，75% 的司機夥伴享受透過Uber駕駛，他們最滿意的是靈活的收入機會以及「自己做老闆」的感覺。

充分利用社會資源 締造雙贏局面

除了為所有人帶來靈活的賺錢機會，正如其他共享經濟平台，Uber更可有效充分利用社會的閒置資源創造巨大的經濟價值，每月至少為香港帶來3億港元的經濟效益。

點對點出行的需求會隨著不同時段和地點改變，原有的交通選擇未能靈活滿足需求。 透過共享經濟平台，司機夥伴可利用自身閒置資源提供點對點交通服務，按照市場需求，適時在適當的地點增加車輛供應，滿足乘客對不同出行服務的需求。這不但為市民帶來更多出行選擇和便利，亦妥善地運用了現有資源，為司機及乘客造就雙贏局面。正是像Uber這樣的共享經濟平台，改善出行方式，讓市民在選擇傳統交通工具以外，亦可以有更多優質、安全、便利的選擇。

香港應跟上全球共享經濟步伐

近年全球各地致力發展成為「智慧城市」（Smart City），本港亦早在2017年已公布首份「香港智慧城市藍圖」，從多方面提出相應策略。但在出行方面，相比積極推廣共享經濟模式和網約共乘服務的鄰近地區，如新加坡和深圳，似乎未及成熟。

Uber作為全球其中一個最受歡迎的網約共乘服務平台，除了在超過10,000個城市運作，在香港10年以來已服務過約360萬人次，相等於近一半香港人口， 完成了超過 1 億次行程。無疑Uber 已成為了香港市民生活的一部分和出行時的可靠選擇。此外，Uber每月也為數以萬計司機夥伴創造了賺取收入的機會，不僅提升了香港的出行效率，也為本地經濟發展做出了重要貢獻。

總括而言，Uber已成為港人出行不可或缺的一部份，亦是香港步向「智慧城市」的重要一環。我們期望政府在研究網約車規管框架時，將市場需求和共享經濟的優缺納入考慮，訂立合理的車輛及平台標準，為市民提供彈性而多元化的出行選擇，同時滿足司機夥伴對靈活賺錢機會的殷切需要。而Uber亦準備好與政府及相關持份者研究可行的方案，同時繼續發揮所長，為香港推進「智慧城市」和智慧出行的願景繼續作出貢獻。

作者鍾志霆 (Estyn Chung) 為 Uber 香港區總經理



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