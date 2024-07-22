細價股正利異動案 數月急升20倍但1日內跌九成 3人囚52至80月
撰文：郭顥添
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細價股正利控股於2016年3月底在創業板（現易名為GEM）上市，股價於5個月內持續躍升 ，一度較配售價高出逾20倍。惟股價於同年9月急跌，一日跌幅達九成。證監會其後起訴三人，指他們涉及串謀就正利的股票進行虛假交易。三人否認串謀進行虚假交易罪，經審訊被裁定罪成，案件今（22日）在高等法院判刑，暫委法官游德康判3人入獄4年4個月至6年8個月。
兩名女被告薛伊琪和林穎琪，及男被告譚焯衡，被控於2016年3月9日至9月7日，與孫文、何銘軒和其他身份不詳的人，一同串謀發出或致使正利控股有限公司證券的買賣盤，意圖造成交投活躍的虛假或具誤導性效果。
創業板新股3個半月升20倍
控方案情指，從事建築工程的正利控股，於2016年3月29日在創業板（現易名為GEM）掛牌，配售價為每股為0.283元。首天交易收市價已升至2.26元，在不足4個月後，於同年7月13日，股價更一度升至5.98元，較配售價高出逾2000%。正利於同年9日6日收市時股價為4.87元，但在9月7日卻在1天內突大跌9成，收市時跌至0.45元。
78%股票交易與156證券戶口有關
專家認為正利的升跌非當市況所能解釋，又指正利的股份，大部份和156個證券戶口有關，在3月30日（正利第二個交易日）至9月6日期間，78%買入和賣出正利股票，均是透過這156個戶口，在9月7日，該些戶口淨賣出約193萬股。這些戶口的買賣，產生正利流通性強、交投活躍的假象，令外界誤以為該股票容易轉手，公眾亦關注該股。
證監人員於2017年5月搜查首被告何文田單位，檢獲多部電話，多現多個看來是電郵地址、銀行戶口號碼等資。部份戶口和涉案156個證券戶口相符。
案件編號：HCCC115/2021
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