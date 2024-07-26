三宗個案涉強制驗窗失實陳述　首次有獲授權簽署人裁永久禁止驗窗

屋宇署今日（26日）公布，註冊承建商紀律委員會早前完成3宗紀律研訊個案，全部涉及強制驗窗計劃下，承建商及其獲授權簽署人，並無親自檢驗及修葺，涉及違反《建築物條例》有關失實陳述等規定。紀律委員會向3宗個案的涉案人士採取紀律行動，包括一段時間內禁止檢驗及修葺窗戶，並需支付研訊費用，介乎3.8萬元至4.3萬元。



其中最嚴重的處分，為獲授權簽署人被永久禁止為窗戶核證訂明檢驗及修葺。亦是首次有獲授權簽署人裁定永久禁止的處罰。



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第1個案由業主舉報發現違例

首先第1宗個案涉及馬鞍山的住宅單位，承建商及其獲授權簽署人於2016年7月，向屋宇署提交證明書，確認已為窗戶訂明檢驗，並完成訂明修葺。其後署方收到業主舉報，調查發現窗戶並非由該承建商及其獲授權簽署人親身進行。

涉案人士被檢控，於2019年7月，在沙田裁判法院被裁定違反《建築物條例》第40條規定，被定罪及判罰款共1.5萬元。

第2宗個案於2019年7月，在沙田裁判法院被裁定違反《建築物條例》第40條規定，被定罪及判罰款共1.5萬元。（資料圖片）

第2宗個案因證據不足未提出檢控

第2宗個案涉及灣仔一個住宅單位，與第1宗個案相同的承建商及其獲授權簽署人，於2018年6月向屋宇署提交證明書，並認為窗戶安全毋須訂明修葺。其後屋宇署因該單位的窗戶墜下展開調查，發現窗戶部份鉚釘破爛、缺掉或出現腐蝕。

惟根據調查結果及經徵詢律政司意見後，由於證據不足，屋宇署未有向該承建商及其獲授權簽署人提出檢控。

第3宗個案在抽樣審查期間發現違例

第3宗個案涉及油麻地的住宅單位，另一間承建商及其獲授權簽署人，於2019年12月向屋宇署提交證明書，並認為窗戶安全毋須訂明修葺。其後屋宇署抽樣審查，發現該單位的部份窗戶出現老化或欠妥跡象，經調查發現，涉事承建商沒有訂明檢驗該單位的所有窗戶。

涉案人士被檢控，並於2021年7月，在觀塘裁判法院被裁定違反《建築物條例》第40條規定，被定罪及被判罰款共1.6萬元。

第3宗個案於2021年7月，在沙田裁判法院被裁定違反《建築物條例》第40條規定，被定罪及判罰款共1.5萬元。（資料圖片）

紀律委員會再向採取紀律行動

鑑於上述定罪及調查結果，屋宇署根據《建築物條例》第13條的規定，通知紀律委員會考慮向上述兩個承建商及其獲授權簽署人，採取紀律行動。紀律委員會於7月10日頒布書面裁決，並於今日憲報刊登。

第1宗個案︰在憲報刊登起計8個月內，禁止承建商及其獲授權簽署人，核證或監督、訂明檢驗及修葺任何窗戶，並支付紀律委員會及屋宇署，合共約4.3萬元的研訊費用。

第2宗個案︰在憲報刊登起計的24個月內，禁止承建商核證或監督、訂明檢驗任何窗戶；獲授權簽署人則永久禁止核證訂明檢驗的窗戶，或核證或監督對建築物窗戶的訂明修葺。承建商及其獲授權簽署人，需支付紀律委員會及屋宇署，合共約3.8萬元的研訊費用。

兩宗個案的刑罰同期執行，為首次有獲授權簽署人，被紀律委員會命令永久禁止為窗戶核證訂明檢驗及修葺。

屋宇署提醒，若違反《建築物條例》的相關條文，會受紀律處分。（資料圖片）

第3宗個案︰在憲報刊登起計的6個月內，禁止承建商及其獲授權簽署人，核證或監督、訂明檢驗及修葺任何窗戶，並支付紀律委員會及屋宇署，合共約4.2萬元的研訊費用。

屋宇署︰繼續進行抽樣查核工作

屋宇署重申，為確保樓宇安全，會繼續進行抽樣查核工作，以確保強制驗窗計劃下，訂明檢驗及修葺的質素。屋宇署提醒，若違反《建築物條例》的相關條文，不單可根據該條例被刑事檢控，亦會受紀律處分。