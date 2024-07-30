3男涉策劃炸警署路障　測試失敗後被捕　判囚8年4個月至12年

三名男子涉於2019年底策劃製造土製遙距引爆裝置，並打算測試成功後放在路障，或扔入警署。他們在屯門小冷水路山坡測試失敗，離開時遭一直監視他們的警員拘捕。其中被指負責統籌的32歲廚師，經審訊後被裁定罪成，他連同兩名認罪被告今(30日)在高等法院接受判刑。法官指，本案計劃針對警員，向執法人員宣戰，形容被告的罪行非常邪惡。法官最終判負責統籌的被告監禁12年，至於另外兩名被告則被判囚8年7個月和8年4個月。



本案三名被告關嘉耀（32歲，廚師）、徐天樂（32歲，中學實驗室技術員)和何健忠（45歲，註冊電業工程人員）。他們被控於2019年11月某日至2019年12月14日，串謀和其他人士，藉能進行遙距引爆的土製無線射頻控制裝置，導致爆炸，而該等爆炸的性質相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害。

徐天樂、何健忠承認控罪，關嘉耀否認控罪，經審訊後被裁定罪成。

法官判刑指若計劃成功執行 將令暴力事件變本加厲

法官判刑時指，本案發生於2019年底，當時社會動盪，很多暴力事件發生。若本案計劃成功執行，將令暴力事件變本加厲。法官續指，該計劃針對警員，對他們造成人身傷害。同時，若被告測試成功，計劃把土製遙距引爆裝置放在路障，或扔入警署，法官指路障和警署亦有其他市民，涉案計劃妄顧他們的生命受到危害。

法官續指，三名被告經深思熟慮犯案，他們涉及不同專業，各司其職。其中關嘉耀屬統籌角色，找來另外兩名被告和聯絡金主等，其罪責較另外兩名被告重，最終判囚12年。法官又指，考慮徐天樂和何健忠認罪，以及何健忠長時間參與義務工作，以及曾協助警員追捕疑犯，因此酌量減刑，因此判處徐監禁8年7個，以及判處何監禁8年4個月。

案件編號：HCCC210/2021

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