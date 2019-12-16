【逃犯條例】3男涉屯門試遙控爆炸裝置　不准保釋還柙至3月再訊

27歲實驗室助理聯同電器技工及無業漢，於周六（14日）在屯門小冷水路偏僻處，涉以遙控裝置進行爆炸試驗。警方又檢獲防禦裝備包括盾、防彈衣及防毒面具，三人被控一項製造爆炸品及串謀有意圖而傷人罪。案件今（16日）於屯門裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，裁判官張潔宜拒絕他們保釋申請，案件押至明年3月30日再訊，以候警方進一步調查，及化驗化學品、爆炸品、軍火及電話。

其中一名疑犯被警方帶走的情況。(資料圖片)

被告依次為關嘉耀（27歲，報稱無業）、徐天樂（27歲，報稱實驗室助理）、何健忠（40歲，報稱電器技工），被控一項製造爆炸品及串謀有意圖而傷人罪。

控罪指，三人在12月14日，在屯門小冷水路的山坡製造爆炸品，即遙控土製炸彈組件；及意圖使警務人員受嚴重傷害，串謀與其他身份不詳人士非法及惡意傷害他們。

控方指裝置可在40至50米外啟動

控方指在案發地點發現收發器和發熱線，如在線上加入化學品會引致爆炸，該裝置亦可在40至50米外啟動。而被告當時有穿上避彈衣等防護裝備，可見有潛在威力。

控方又稱被告有專門職業，以便他們合作和分工， 指製造爆炸品罪最高刑罰為14年，稱不排除會增加控罪，到更高級法院審理。

裁判官張潔宜拒絕他們保釋申請，案件押至明年3月30日再訊，以候警方進一步調查，及化驗化學品、爆炸品、軍火及電話。

案件編號：TMCC2350/2019