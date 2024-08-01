指消防車貨不對辦 政府與供應商互告 供應商終敗訴須賠逾7千萬
撰文：朱棨新
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消防處2008年透過政府物流服務署，向供應商購入17架法國製升降台消防車，造價7千萬元，惟事後發現貨不對辦，最後未有完成合約，該供應商到高等法院索償，政府亦提出反申索。法官今(1日)就案件頒判辭，接納專家指些升降台有缺陷，裁定政府勝訟，供應商需向政府支付支付996萬美元(折合港幣7768萬元)。
原告為Echelles Riffaud S.A.，被告為律政司司長。
判辭指，原告於2008年5月和港府簽訂第一份合約，政府向原告購買9架升降台，政府已收貨和付款。雙方於同年12月簽訂第二份合約，政府再向原告購買8架升降台，政府已收貨，但未找清餘款。第三份合約於2009年12月簽訂，政府購買6架轉鋼梯車，亦未找清餘款。
政府認為升降台有缺陷而終止及取消合約
政府其後指升降台有缺陷，終止第一和第二份合約。政府指原告未有就轉鋼梯車提供測試系數，亦終止第三份合約。
原告指相關系數符合規定
原告指升降台已通過測試，亦有提供相關的測試系數，符合合約規定，認為政府是無理終止合約，因而入稟索償。政府提出反申索，要求原告退回政付已支付的款項，以及就政府的損失作出賠償。
官接受專家意見認為升降台有過熱等缺陷
法官接納專家所指，認為升降台有部件過熱等缺陷，原告亦未有提供轉鋼梯車的測試系數。考慮到政府已收取升降台，認為政府無權終止合約，但可獲得賠償。法官裁定政府勝訟，原告需向政府支付996萬美元(折合港幣7768萬元)。
案件編號：HCA 1841/2011
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