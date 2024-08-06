日圓回升｜市民稱繼續遊日　消費金額不變　提前兌換日圓止蝕

日圓匯率近日急升，每百日圓兌港元升至5.4算水平，有計劃月底遊日的市民提前兌換日圓以止蝕，若出發前日圓價位回落，可以再兌換一次。不少市民均指，日圓升值暫未影響到日本旅遊和消費意欲，「升一點也無所謂。」



過去日圓持續貶值，惟昨日（5日）突然回升，市民稱雖然「有啲蝕」，但不會影響在日消費意欲。（資料圖片/盧翊銘攝）

市民李小姐計劃八月底與家人到日本旅遊，她表示，提前今日到找換店兌換5萬日圓。她知道近期日圓升值，與朋友亦會談到日圓匯率，指現時每百日圓兌換5.3港元「有啲蝕」 ，但過往習慣在旅行前才兌換。為了「止蝕」，她說，會採取「分批兌換」策略，旅行前若日圓匯率下跌，將再兌換一次。她笑說日圓升值亦不影響在日本的消費意欲，計劃在當地購買衣物、鞋子等。

未有因日圓升值兌換更多 遊日市民：升了也無辦法

Stanley 將在月中與家人到訪福岡，亦有留意匯率從上週每百日貫兌港元約4.8算，至今日升至5.3算，但當時忘記要去兌換日圓，指「升了也沒辦法」。他今次兌換二萬港元，指和平時去旅行前兌換的金額差不多，沒有因升值而兌換更多。他又預測未來數周日圓會繼續升值。

陳小姐將和家人到福岡，指平時並無留意匯率，覺得「升一點也無所謂」，不會有太多差別。她今次兌換一萬港元，和平常去旅遊前兌換的金額一樣。