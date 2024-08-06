日圓回升｜遊日港人：無礙消費意欲　仍較日圓7算時抵　玩完先算

過去半年日圓持續貶值，每百日圓兌港元一度跌穿5算，令不少港人爭相「回鄉」，然而踏入暑假旅遊旺季，日圓昨日（5日）突然回升，每百日圓兌港元回升至5.4算水平。



今日（6日）出發往日本的受訪市民就紛紛表示，日圓升值不影響消費意欲，對比過去7算、8算，目前價位保持5算仍然可以接受。



經歷大半年下行後，日圓昨日（8月5日）回升一成，兌港元重回5算。（鄭子峰攝）

市民：早前已兌換4萬港元 目前價位可接受

與母親出發到名古屋旅遊的樊小姐指，今次旅行無特別預算，早在日圓匯率回升前兌換了4萬港元作今次旅費，主要用於飲食、購物。

她續說，過去曾在7算時遊日，故目前匯率水平可以接受，「（回升後）都係5（算）啫，比起之前真係差好遠。」

一家四口、選擇前往名古屋和大阪的賴先生指，與小朋友旅行不會考慮太多，也不因日圓回升影響消費意欲。 （鄭子峰攝）

一家四口遊名古屋大阪一周 未計住宿 料基本花費至少萬多元

一家四口、選擇前往名古屋和大阪的賴先生就說，今次旅程會玩一星期。對於日圓匯率回升，他就表示不知道，未計住宿，料基本花費萬多元，「都唔會（影響消費意欲），佢哋（子女）細個去嘅時候都7算，7算去同依家（比）都抵嘅。」

他續說，「旅行嘅時間依家同啲小朋友去玩，咁都唔考慮咁多，玩完先算！」賴生預計平常花費都足夠應付，購物時用多了才會考慮以信用卡簽帳。

一家六口出遊福岡的杜氏一家亦持同樣看法，因為現時匯率仍低於過去遊日水平。（鄭子峰攝）

一家六口港人 八日福岡旅程 料花5、6萬

一家六口遊福岡的杜氏一家就指，預計今次8日旅程中，會用上5、6萬元。「可以（接受）嘅，都係低過之前吖嘛。」

另一對不願上鏡的馮生馮太則透露，早前日圓歷史低位時都有遊日，今次稍有匯價回升，亦不影響行程；「（匯率）10算都去過啦，唔影響洗費意欲！」