UCAS Clearing香港站｜英國A-Level放榜　英國大學最後確認

琥珀教育舉辦的「英國大學聯招 2024 UCAS Clearing Session 2024」將會是A-Level放榜當日最正式的一場UCAS Clearing展覽。展覽將會在A-Level放榜日和次日(8月15-16日)舉行,届時會有超過30間頂尖英國大學及院校參展,有過百間英國大學可以即時選擇,如Durham University、University of Glasgow、University of Southampton、University of Bath等。學生收到成績後可以立刻前往展覽,更有機會即場得到大學Clearing的取錄,亦歡迎英國A-Level學生、香港和國内在讀A-Level學生及BNO A-Level學生來臨展覽。琥珀教育的專業團隊會爲你提供由英國大學授權的一條龍免費服務,包括確認學校、辦理簽證和住宿安排等。為免錯過學位請立即登記,學生和家長亦可在放榜前到達展覽提早咨詢。



「英國大學聯招 2024 UCAS Clearing Session 2024」的用意在於提供唯一重新申請機會給成績未達到入學要求的學生。英國大學Clearing的一貫做法都會降低某些課程的收生要求,所以於A-Level失手的學生可以以較彈性的入學成績申請入讀心儀學校。UCAS Clearing的另一個好處在於快和准,申請入學程序所需的時間亦會比正常更快。

除了因未達到錄取通知的入學條件或從未收到錄取書的學生可出席外,我們都歡迎考到比自己預期高成績而希望考入更高排名大學的學生,甚至從未申請英國大學的學生,都可以參加「英國大學聯招 2024 UCAS Clearing Session 2024」打開人生新篇章!大家記得把握今年度最後機會申請英國大學及院校,錯過此寶貴機會則需要再等待一年!

琥珀教育作爲超過110間英國大學的官方代表,設有專屬平台即時處理學生申請,協助學生以最快的速度取得Offer。另外,專業團隊會即場協助辦理學生簽證手續,配合指定特快預約驗身服務,為2024年英國升學作最後衝刺!同學記得於當日帶同成績表來臨,可即場與英國大學代表直接對話及面試,即場取得Offer!

「琥珀教育APAC 課程」

對於有意入讀頂尖大學及修讀其熱門科目,如牛津大學、劍橋大學、英國G5大學及各大學醫學院。以英國的頂尖大學爲例,學校均要求學生在公開考試中取得優異的成績,例如雅思考試 (IELTS) 中取得6.0或以上的成績,並且一些專業學科更需要通過特定的學科考試方可達到申請要求。琥珀教育主辦的APAC課程專爲學生提供一系列的精英課程服務,例如英語考試準備 (IELTS / UKiset等)和專科考試特訓 (UCAT/ BMAT等),並且會有名牌大學畢業的專業導師一對一教導學生,盡力為學生爭取入讀名牌大學的入場券!

「英國大學聯招 2024 UCAS Clearing Session 2024 | 爭取入學機會」

日期:2024年8月15至16日(星期四及五)

時間:下午1時至7時

地點:旺角康得思酒店7樓 (港鐵旺角站C3出口)

(7/F, Cordis, Mongkok)

