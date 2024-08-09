瑪嘉烈醫院增一人染耳念珠菌　73歲男患者隔離治療 情況穩定

瑪嘉烈醫院早前公布2名男病人確診帶有耳念珠菌，今日（9日）醫院續公布，經接觸追蹤篩查後，發現再多一名73歲內科及老人科男病人帶有該菌，惟無感染徵狀，病人正接受隔離治療，情況穩定。



瑪嘉烈醫院再多一名73歲內科及老人科男病人帶有耳念珠菌，惟無感染徵狀，病人正接受隔離治療，情況穩定。（資料圖片）

醫院指，已徹底清潔及消毒有關病房，並加強病人及環境篩查；另將個案呈報醫管局及衞生防護中心作出跟進，將繼續緊密監察情況。

按衞生防護中心資訊，耳念珠菌可於腋窩和腹股溝等皮膚、鼻孔、外耳道、傷口、尿液和呼吸道樣本非侵入性等身體部位，繁殖而不發病。 另一方面，該菌發病時則會影響腹腔、傷口、耳朵和血液，並有機會引致嚴重感染，甚至致命。

其感染風險因素，包括使用抗細菌和抗真菌藥物、血管和腹部手術、侵入性醫療儀器（例如中央靜脈導管、術後引流管和導尿管）使用、免疫系統受抑制、慢性腎病、血液透析、糖尿病和長期入住深切治療部。

要預防感染耳珠菌，中心建議保持良好個人衞生，尤其保持雙手清潔；避免共用個人物品如毛巾、衣物、剃刀或指甲鉗等；如有傷口，也不應使用公共浴室、按摩或水療設施等。