兩越南籍非法勞工九龍灣餐廳工作時被捕　分別被判監14及22個月

兩名越南籍非法勞工周一（19日）於九龍灣一間餐廳被入境處拘捕，其中39歲男持「行街紙」，而37歲女為非法入境者。兩人昨（21日）在沙田裁判法院承認控罪，男子被判監禁14個月10日，女子連同其他控罪合共被判監22個月。



兩名越南籍非法勞工周一（19日）於九龍灣一間餐廳被入境處拘捕，昨（21日）在沙田裁判法院承認控罪。（資料圖片）

加控被捕女黑工一項非法入境罪及一項違反遞解離境令

入境事務處於本周一（19日）進行反非法勞工行動，在九龍灣一間餐廳內，拘捕兩名正從事雜務的越南籍人士，分別為39歲男子和37歲女子。男子有由入境處簽發不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」），及後調查發現他為免遣返聲請人士；女子為非法入境者。涉嫌聘用該兩名非法勞工的僱主亦被拘捕，有關案件仍在調查中。

兩名被捕非法勞工昨（21日）在沙田裁判法院提堂，被控受遣送離境令或遞解離境令規限下接受僱傭工作。他們承認控罪，分別被判監禁14個月10日及17個月。女子亦同時被控一項非法入境罪及一項違反遞解離境令，各項分別被判監禁14個月10日及17個月，部分刑期同期執行，合共被判監禁22個月。

該男子被判監禁14個月10日，女子連同其他控罪合共被判監22個月。（資料圖片）

入境處警告，根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。

僱主亦須負上刑責，最高刑罰為罰款35萬元及監禁3年。如果聘用非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰更會大幅提高至罰款50萬元和監禁10年。

入境處表示，會根據現行機制的標準程序，審核及識別販運人口受害人，對所有行動中被捕的容易受剝削人士，包括非法勞工、非法入境者、性工作者及外籍家庭傭工進行初步審核，並依據一份標準核對清單再作全面調查及識別程序，以確定當中是否有販運人口的元素，例如在招募階段是否涉及威脅及脅迫，以及是否存有剝削性質。