投資者Ken Sir否認挪用福布斯名義　稱不知已解約　將控生意拍檔

資深投資者呂宇健（Ken Sir）4月起宣稱獲「福布斯環球聯盟（FGA）」任命為「菁英企業家創會會長」，但福布斯中國表示，FGA並無設立有關職務。呂宇健今日（28日)發聲明指，他前年獲本地商人蔣銘晉邀請成立公司，取得FGA品牌的特許經營權，蔣聲稱已獲「福布斯」授權。



呂宇健表示，7月收到傳媒查詢後，才知悉蔣的公司與FGA的協議已於去年7月解約，他對此一直並不知情，故將會向相關人士追討賠償，日內會提出民事索訴訟，追討損失。



今年4月，呂宇健（Ken Sir）在Facebook宣布獲「福布斯環球聯盟」任命為「菁英企業家創會會長」。

呂宇健（Ken Sir）今年4月在其Facebook宣布獲「福布斯環球聯盟」任命為「菁英企業家創會會長」，並曾在投資講座介紹該職銜。福布斯中國日前向《明報》指，「福布斯環球聯盟」並無設立「菁英企業家創會會長」一職，呂宇健並非官方人員，提醒資料以官方公告為準，避免受騙。

呂宇健今日發聲明指，他於2022年認識一名本地商界人士蔣銘晉（曾稱蔣佳良），蔣向他介紹「福布斯中國」及旗下的「福布斯環球聯盟」（Forbes Global Alliance，簡稱FGA），並提議他投資蔣銘晉的公司，一同以特許經營的形式成立「福布斯環球聯盟菁英企業家」品牌。

呂宇健相信「福布斯」的品牌會有助其財商教育工作業務發展，逐答應投資。

呂宇健在聲明中表示，在商討期間，蔣銘晉在新加坡向我介紹福布斯中國集團FGA代表，二人一同向他推銷福FGA的特許經營權；蔣銘晉又向他出示在內地成立的「四川菁英匯企業管理資詢有限公司」與「福匯協源（上海）管理諮詢有限公司」的合作協議。據協議，「四川菁英匯」從「福匯協源」取得FGA品牌的特許經營權，可利用FGA成立組織及開展其他業務，包括創辦「FGA|YEE福布斯環球聯盟菁英企業家」的品牌。

2019年9月27日，福布斯全球媒體控股集團控股股東、本匯鯨媒體主席任德章（右三），出席福布斯慶祝100周年活動。（政府新聞處圖片）

聲明稱，據聯交所資料，「福匯協源」的母公司「福布斯環球聯盟（香港）有限公司」早前已從「Energetic Force Investment Limited」取得了FGA品牌的特許經營權，而後者由任德章、鄭達祖、李祖閩等人共同持有。任德章為持有富比士媒體（Forbes Media）的本匯鯨媒體投資公司（Integrated Whale Media Investments）的控股公司股東。

至今年4月，呂宇健首次於社交媒體利用「福布斯環球聯盟菁英企業家」的名義發帖，到7月，他才獲悉福布斯否認曾設立「福布斯環球聯盟菁英企業家」，立即向蔣查詢，蔣才透露，「四川菁英匯」與「福匯協源」其實已於去年7月終止合作協議。

呂宇健指，對事件引起公眾關注並產生不良印象深感遺憾。他澄清，他從未以該身份進行任何會籍買賣或收費活動。對於蔣和福布斯中國於解除協議後沒有通知他和作出賠償，他已諮詢法律意見，日內會提出民事訴訟，追討損失。