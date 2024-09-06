欺詐科技園案　黎智英黃偉強提上訴　排期明年1月處理

壹傳媒創辦人黎智英向科技園租地設蘋果大樓期間，涉讓一間管理其家族事務的顧問公司在大樓內設辦公室，但未有申報。黎和前行政總監黃偉強經審訊後被裁定欺詐罪成，於2022年分別被判監5年9個月，以及1年9個月。兩人其後就定罪和判刑提出上訴，案件原定排期今年8月由上訴庭處理。惟根據司法機構網站顯示，案件延至明年1月14日開庭，處理上訴許可申請，預計需時兩日。



兩名上訴人：黎智英（74歲）和黃偉強（60歲）。兩人於2022年10月經審訊後，遭區域法院法官陳廣池裁定多項欺詐罪成立。黎被判囚5年9個月，罰款200萬，須在3個月內繳付，否則加監一年；黃則判囚1年9個月。

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二人同被控1項欺詐罪，指他們於2016年1月1日至2020年5月19日，與周達權及其他人隱瞞香港科技園公司，指處於將軍澳工業邨駿盈街8號的蘋果大樓，未有違反1999年5月25日訂立的租契；意圖詐騙及誘使科技園公司不執行租契下的權利，導致該蘋果日報印刷有限公司，及力高顧問有限公司獲得利益；或令科技園公司蒙受不利。

黎智英另被控1項欺詐罪，指他於1998年4月1日至2015年12月31日，與他人隱瞞香港科技園公司，未有按1995年10月24日的提案計劃書和租契協議，及1999年5月25日訂立的租契，使用有關處所；令蘋果日報印刷有限公司及力高顧問有限公司獲益；及令科技園公司或蒙受不利。

案件編號：CACC223/2022