無業漢夜半刀捅老翁胸　自首稱申綜援不果傷人博坐監　囚10年10月

有傷人及虐畜案底的無業漢，聲稱因失業及申請不到綜援，在街頭向一名老翁索煙不果，即拔出生果刀插向老翁胸部，令其肋骨折斷及傷及肝臟，需留醫3月。無業漢事後自首，並稱傷人是想入獄。他今(9日)在高等法院認企圖謀殺罪，法官李運騰斥被告漠視他人生命，冷血卑劣，是傾向用暴力的危險人物，對社會安全構成威脅，判他監禁10年10個月，並建議他接受心理治療。



當時74歲的老翁被刀插腹部後，腹部流血。

被告為張煒倫，47歲，共有12項案底，包括刑毀、有意圖傷人、阻止合法埋葬屍體和殘酷對待動物等罪。他承認於2022年8月28日凌晨，在深水埗企圖謀殺當時74歲的男事主。

心理報告指被告重犯機會很高

法官引述被告的心理報告指，被告自我中心、短視，有反社會人格障礙，重犯機會很高。法官又指，被告把刀放在背包，有一定準備，他為解決生計，寧可入獄，使用暴力之餘，並向長者下手，行為卑劣。若非事主閃避，其傷勢或更嚴重。此外，被告選擇在夜闌人靜時犯案，若非有途人報案，事主或已失救。

認為被告對社會安全構成威脅

法官指被告過往的案底，確信他是傾向使用暴力的危險人物，對社會的安全構成威脅，判他入獄10年10月，並建議被告服刑期間，接受心理輔導。

警員到老翁遇襲地點調查。

警員到老翁遇襲地點調查。

警員到老翁遇襲地點調查。

警員到老翁遇襲地點調查。

索煙不果刀捅事主右胸下方

案情指，事主在深水埗王器市場經營玉石檔，收檔後在深水埗散步至凌晨約1時並行至通州街時，發現被告尾隨他，被告並向他索取香煙，事主稱沒有吸煙習慣，被告便取出10厘米長的刀插向事主胸口，事主閃避，刀插中其右胸下方。事主嘗試取出身上的刀不果，途人見狀報警。

自首稱申請不到綜援打算傷人入獄

被告事後向欽州街逃走，同日凌晨3時許到深水埗警署自首，並稱：「頭先我喺通州街用刀拮咗阿伯心口一下。」他在錄影會面稱，由於無業及申請不到綜援，打算用刀傷人及入獄。他又稱犯案後：「好似過意唔去咁樣。」因此自首。

事主傷及肝臟留醫3星期

事主被送院治療，當時他一條肋骨斷裂，腹腔積血，並傷及肝臟。他一度在深切治療部留醫，留院三星期後出院。

案件編號：HCCC204/2023