一款輕黏土玩具塑膠膜或致兒童窒息　海關檢184件促商戶停售下架

海關今日（10日）公布，發現一款輕黏土玩具的包裝塑膠膜厚度，少於0.038亳米，若兒童將塑膠膜蓋在臉上，或會引致窒息的風險。海關已採取行動，檢獲共184件輕黏土玩具，並禁止相關零售商及批發商出售及供應。家長應立即停止讓兒童把玩該款玩具；商戶如有出售，亦應立即下架。



翻查資料，涉事玩具為「Hobbiton Super Light Air Clay四色超輕黏土」，目前在台灣網店及網上拍賣平台Carousell仍有發售。



海關發現一款輕黏土玩具的包裝塑膠膜厚度，少於0.038亳米，若兒童將塑膠膜蓋在臉上，或會引致窒息的風險。（政府新聞處圖片）

海關檢獲共184件輕黏土玩具，並禁止相關零售商及批發商出售。（政府新聞處圖片）

包裝塑膠膜厚度少於0.038亳米 兒童蓋在臉上或窒息

海關早前在不同地區的零售商，試購多款黏土玩具作安全測試，發現其中一款輕黏土玩具並不安全，其包裝塑膠膜厚度少於0.038亳米，若兒童將塑膠膜蓋在臉上，可能會引致窒息的風險。

海關其後採取行動，從相關零售商和批發商檢獲共184件輕黏土玩具，並同時發出禁制通知書，禁止繼續出售及供應。而調查仍在進行中。

涉事玩具為「Hobbiton Super Light Air Clay四色超輕黏土」。（網上圖片）

台灣網店及Carousell仍有發售

翻查網上資料，涉事玩具為「Hobbiton Super Light Air Clay四色超輕黏土」，分別為黃色、藍色、紅色及黑色。相關文具網店已將相關玩具下架，惟在台灣網店及網上拍賣平台Carousell仍有發售。

網上拍賣平台Carousell並未下架。（網頁截圖）

一間台灣網店亦有發售。（網頁截圖）

家長應立即停止讓兒童把玩

根據《玩具及兒童產品安全條例》，任何人供應、製造或進口不安全的玩具或兒童產品，即屬違法。違例者首次定罪，最高可被判罰款10萬元和監禁1年，其後各次定罪最高可被判罰款50萬元及監禁2年。

海關並呼籲，家長應立即停止讓兒童把玩該款玩具，避免發生意外。商戶如有出售，亦應立即下架。

海關提醒市民注意以下安全事項︰



．注意玩具是否含有小配件。若兒童吞下小配件，可能會因為阻塞喉道而引致窒息；

．檢查玩具的結構，例如是否容易破碎、有否隱蔽而鋒利的尖角、表面是否粗糙、邊緣是否銳利、縫隙是否有夾傷手指的可能性等；

．勿讓兒童獨自把玩玩具；

．留意標籤上顯示的合適使用年齡建議；

．留意並遵照玩具上所附載的指示；

．扔掉玩具的塑膠包裝物料，避免引致兒童窒息；

．如發現玩具有破損情況，應立即停止讓兒童把玩。

