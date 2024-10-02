全港首條鮮蛋液智能生產線　聯泰行三代傳承引領蛋業創新

面對科技急促發展，產業數碼化成為大趨勢，創新科技帶動香港傳統產業升級轉型，聯泰香港鮮蛋液有限公司（聯泰行）從人手操作走向智能生產，第二代掌舵人董事總經理楊金炎成功在大埔創新園打造全港首條鮮蛋液智能生產線，每日出產近70噸鮮蛋液，供應全港數百間食肆、餅店及連鎖餐廳，印證創新製造的應用潛力。父親大膽創新的思維亦影響了女兒楊千影，她加入家族企業後，不斷推陳出新，計劃把蛋液擴展至零售市場，更研發將蛋殼轉化為有機鈣及骨膠原粉等創新產品，引領品牌開啟全新篇章。

攝影：黃寶瑩



自動化分離蛋白蛋黃 每日生產近70噸鮮蛋液

聯泰行由50年代在上環永勝街一間蛋品小店起家，發展至今日成為本地知名蛋品進口商，歷史悠久。董事總經理楊金炎承繼父業，多年來不斷推出創新產品，繼生曬鹹蛋黃後，又自設工場，開展人手分離蛋黃與蛋白的鮮蛋液業務，其後於2013年從歐洲引入巴斯德消毒技術自動生產線。新鮮雞蛋經過洗淨與消毒後，經自動化打蛋機分離蛋白和蛋黃，蛋液經過濾後再經巴斯德消毒殺菌處理，消毒過程於密閉管道內進行，徹底隔絕外部污染機會。已消毒的蛋液急降溫度至攝氏5度或以下，最後經密封管道輸送進行包裝。工作人員會進行實時生產監控，每日可生產高達60至70噸鮮蛋液，現時全港市場佔有率達三成。

聯泰行董事總經理楊金炎特意前往歐美學習考察，於2013年引入全港首條巴斯德消毒蛋液生產線。

楊金炎指，鮮蛋液是本地食品加工過程中重要的原材料，可用於製作不同糕點、麵包以至中西菜式，需求有增無減。聯泰行獲得「HACCP管理體系認證」與「ISO22000食品安全管理認證」，確保產品達至安全標準，廣受食品業界信賴。「提升市場競爭力是我們的一大目標，智能化生產可簡化傳統工序，同時確保產品質素、安全及穩定性，有利企業形象塑造，吸納更多本地，甚至內地的客源。」

鮮蛋液智能生產線每日可生產60至70噸鮮蛋液，供應全港數百間食肆、餅店及連鎖餐廳。

落戶大埔創新園 實現智能化生產

為進一步提升產能，聯泰行將西環廠房搬遷到空間較大的大埔創新園，打造本地首條鮮蛋液智能生產線，運用傳感器、物聯網與機器視覺等先進技術，提高產能及穩定性。實行智能化生產後，產能大幅提升2至3倍，每日進行8小時生產，可處理100萬隻雞蛋，出產相當於60至70噸鮮蛋液；同時，有助減省勞動密集型的工作、生產時間及人為錯誤，整體節省成本達30%。相比業務初期以全人手生產，一名工人每小時最多只能處理360隻蛋的產能大幅提升。「香港科技園公司旗下的大埔創新園支援聯泰行各種硬件需求，加上我們的主要企業客戶亦集中於鄰近位置，大大縮短貨品運輸距離，減少溫室氣體的排放。」

聯泰行將拓展蛋白液、蛋黃液及全蛋液的零售市場。

家族企業三代傳承 引領蛋業創新

為了讓香港的食品業與時並進，在國際市場上保持競爭優勢，楊金炎的女兒，聯泰行企業品牌發展總監楊千影，畢業後亦加入公司，為家族企業注入新活力，並期望公司利用智能生產，把業務變得更多元化。楊千影亦計劃把蛋液產品拓展至零售市場，未來還會加入預製蛋品菜式的生產，又研究轉廢為寶的技術，如把蛋殼提取為有機鈣及骨膠原粉等，藉以推動蛋製品行業多元方及可持續發展。楊千影現時主要負責開拓業務，不斷創新的思維其實全因受到父親的影響。她形容，她的父親是一名創新者，勇於打破常規，不斷革新傳統蛋業。因此她亦持續追求創新，研發不同的產品，期望帶領公司邁向下一個里程碑。

楊金炎女兒，聯泰行企業品牌發展總監楊千影（右）畢業後亦加入公司，為家族企業注入新活力。

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