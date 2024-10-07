中國籍男子日本扮驅蟲胸襲少女　同名港男相同手法屢犯案曾遭判監

日本傳媒昨日（6日）報道，一名從香港入境的33歲中國籍男子張偉雄前日在福岡機場被捕，他涉嫌在6月於東京街頭，以對方「身上有蟲」為由，「胸襲」一名20歲夜歸女子，早前離開日本，前日再入境時當地警方拘捕。



翻查資料，一名同名本港男子過去在港曾因非禮罪被法庭判監，除名字一樣外，犯案手法、年紀亦吻合。該名男子2017年及2018年已兩度因非禮被判感化，2019至2020年感化期間，涉在中文大學及多個港鐵站，向女途人訛稱身上有昆蟲，藉詞幫忙撥走昆蟲，趁機摸胸非禮，又疑偷去女子財物，2021年被重判入獄32個月。



根據日本《迷惑防止條例》第8條，「癡漢行為」要處以半年監禁或50萬日元罰款；根據日本刑法第176條關於「強制猥褻罪」，違者處以6個月以上10年以下的徒刑。



入境處：已了解情況 至今無接獲港人求助

入境處回覆查詢表示，就有關報道，已透過外交部駐港特派員公署及中國駐福岡總領事館了解情況，包括涉案人士身份等，並會繼續與公署及總領事館保持緊密聯繫，密切留意事態發展。入境處至今未有接獲港人求助。

入境處表示，至今未有接獲港人求助。（資料圖片）

同名男子犯案手法相同 2021年被判監32個月

根據香港法庭資料，一名時年29歲的男建築工張偉雄涉於2019至2020年在中文大學及多個港鐵站，向7名女子訛稱她們身上有毛毛蟲或蜘蛛，趁機非禮對方，兼在混亂間盜去其中3名女子的財物，價值近萬元，於2020年被控告七項非禮及三項盜竊罪，翌年被判罪成，被判監32個月。

案情指，被告警誡下直認犯下多宗非禮案，又稱：「一時鹹濕，控制唔到自己。」他又說腦海一直出現非禮的念頭，又透露犯案後會有成就感及滿足感，有人更會感謝他幫忙。

被告自爆曾非禮逾70名女子 心理報告指有觸摸癖及窺淫癖

法官判刑時，引述被告的心理報告指，被告沉溺觀看性侵女性的影片，有觸摸癖及窺淫癖，在侵犯陌生女性時會產生性幻想。被告更向向臨床心理學家透露，曾以相同犯案手法非禮逾70名女性，無意改過自新。

法官指，被告在案中並非只輕輕觸碰事主，或只觸碰一下，他會伸手進事主衣衫持續觸碰她們，更摸到其中一名事主的胸部。雖然被告沒有觸碰所有事主的胸部，但他的意圖明顯如此。

三度犯案 法官認為重犯機會高

法官又指，被告曾於2017及2018年兩度因非禮罪而被判感化，惟於2019年感化期間再犯下本案，顯示感化已對他無效，其重犯風險相當高，故須判以即時監禁。他最終被判囚2年半。他因違反另一非禮案所判的感化令，被加監2個月，即總刑期為32月。

被捕本地男子姓張，29歲，報稱地盤工人。（王譯揚攝）

六月東京淺草犯案 前日入境福岡被捕

日本TBS及富士電視台報道，一名33歲、報稱建築工的男子張偉雄，前日在福岡入境時被捕。東京警視廳指，疑犯涉嫌在6月9日晚上，於東京淺草街頭向一名剛下班的20多歲日本女子表示「妳身上有蟲、蟲、背部」，假裝為她撥走蟲子，卻「胸襲」對方。

女事主之後報案，警方根據現場附近的閉路電視片段，判斷疑犯涉案。當局指，疑犯以旅遊為目的赴日，並在事發後翌日出境。前日張偉雄再次由香港前往日本福岡，當地警方得悉後，遂派員到機場以涉嫌不經同意猥褻罪拘捕他。

疑犯否認控罪，稱「完全不記得發生過這種事」。報道又提到，事發前一天在西淺草亦曾經發生過類似事件，因此警方正調查兩宗案件是否有關。

日本東京淺草寺；圖非案發地點。（AP）

港男去年涉日本街頭性侵少女 有指是香港消防員

去年日本傳媒報道，一名中國籍王姓男子因涉嫌性侵20多歲的日本女子被日本警方逮捕。有指被捕男子為駐守九龍區一分局的香港消防隊長。

日法律「癡漢行為」囚半年 「強制猥褻罪」量刑6個月起

根據日本《迷惑防止條例》第8條的規定，「癡漢行為」要處以半年監禁或50萬日元罰款，偷拍要處以1年監禁或100萬日元罰款，屢犯者加倍處罰。根據日本刑法第176條關於「強制猥褻罪」的規定，實施強制猥褻行為者，處以6個月以上10年以下的徒刑。