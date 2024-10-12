石澳泳灘十多人無視紅旗落水　泳客憶兩周前一日三次睹救生員救人

網上早前流傳多段片段，顯示有不少市民在沙灘懸掛紅旗時落水，其間懷疑遇溺，由救生員救起。今日（12日）石澳泳灘因大浪關係掛上紅旗，籲市民切勿下水。有市民攜同5歲兒到泳灘，指因看過影片而沒下水，「出於安全角度，我們不放心孩子下水，就在海邊玩一玩。」



不過，有市民認為，今日海浪不是太大，能照常下水，又認為部份水上活動如衝浪等適合在大浪期間玩。他續憶述兩星期前風浪更大，但部份人沒聽從救生員指示如常落水，他三度目擊泳客遇溺，救生員衝落水救人的場景。



今午石澳泳灘雖然掛上紅旗，但風浪不算太大，仍有十數名市民落水嬉戲。（梁鵬威攝）

康文署早上宣布，由於大浪關係，港島南區的赤柱正灘泳灘、石澳泳灘及大浪灣泳灘；離島區的長洲東灣泳灘；西貢區的銀線灣泳灘、清水灣第一灣泳灘及第二灣泳灘已懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險，呼籲市民請勿在該處游泳。

今午約3時，石澳泳灘雖然掛上紅旗，但風浪不算太大，仍有十數名市民落水嬉戲，包括小童、外國人等。

有救生員在瞭望台當值。（梁鵬威攝）

市民：個浪衝得嚟有少少溫柔 可視乎個人能力下水

有份落水的盧先生表示，每月到訪沙灘兩次，形容今日海浪不是太大，「個浪衝得嚟有少少溫柔」。他認為市民仍可視乎情況和按個人能力下水，又指不少水上活動如衝浪等適合在大浪期間玩。

他憶述兩星期前風浪更大，認為當日不應該落水。他憶述當日有救生員用廣播呼籲市民勿下水，但部分人沒聽從指示，更游至較深水的位置。他三度目擊救生員衝落水救人，「十幾人衝落去救，最後（三個泳客）都無事，香港救生員效率幾高」，不過事發後仍有零星市民繼續下水。

徐先生表示，「我識遊水，以往係外國啲浪都大，習慣咗。」（梁鵬威攝）

家長稱不放心小朋友下水 僅海邊玩一玩

同樣到沙灘游泳的徐先生表示，平均每兩星期便會到沙灘，香港的海浪較外國弱，因此會照常下水，喜歡在海中的感覺，「我識遊水，以往係外國啲浪都大，習慣咗。」

楊先生𢹂同5歲的兒子來到沙灘，卻沒有下水。他說早前看過「小紅書」看過救生員的救人片段，加上今日掛紅旗，「出於安全角度，我們不放心孩子下水，就在海邊玩一玩。」他又說昨天又到訪赤柱泳灘，同樣沒下水。

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